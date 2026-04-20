Paró con el auto en una esquina: estaba armado, con dinero y cocaína
Sucedió el domingo en Colón y Termas de Rio Hondo. Tiene 29 años y fue trasladado a Tribunales.
20 de Abril de 2026 12:01
Por Redacción 0223
PARA 0223
El conductor de una VW Suran que detuvo su marcha en la esquina de Colón y Termas de Rio Hondo fue aprehendido el domingo al descubrir que tenía un arma y cocaína dentro del rodado.
Le secuestraron dinero, arma y droga.
Los oficiales de la comisaría duodécima se acercaron al rodado minutos después de la una de la madrugada e identificaron al conductor al ver una importante suma de dinero y un arma bajo el asiento
Más elementos incautados al detenido.
Allí secuestraron más de 750 mil pesos, un revólver Taurus calibre .357 con cinco municiones intactas, un handy, un celular y más de sesenta gramos de cocaína.
La fiscalía de Estupefacientes dispuso la notificación de causa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.
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