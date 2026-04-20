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Paró con el auto en una esquina: estaba armado, con dinero y cocaína

Sucedió el domingo en Colón y Termas de Rio Hondo. Tiene 29 años y fue trasladado a Tribunales.

Fue detenido por efectivos de la Policía.

20 de Abril de 2026 12:01

Por Redacción 0223

PARA 0223

El conductor de una VW Suran que detuvo su marcha en la esquina de Colón y Termas de Rio Hondo fue aprehendido el domingo al descubrir que tenía un arma y cocaína dentro del rodado.

Le secuestraron dinero, arma y droga.

Los oficiales de la comisaría duodécima se acercaron al rodado minutos después de la una de la madrugada e identificaron al conductor al ver una importante suma de dinero y un arma bajo el asiento

Más elementos incautados al detenido.

Allí secuestraron más de 750 mil pesos, un revólver Taurus calibre .357 con cinco municiones intactas, un handy, un celular y más de sesenta gramos de cocaína.

La fiscalía de Estupefacientes dispuso la notificación de causa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.

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