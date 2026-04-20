Quiso robar en una casa y lo evitó un vecino con una escopeta de dos caños

Una mujer de 47 años que el lunes a la madrugada quiso entrar a robar a una vivienda fue aprehendida por personal policial luego de que un vecino lo evitara exhibiendo una escopeta de dos caños.

Fue personal del Comando de Patrullas el que aprehendió a la mujer tras constatar que la misma había dañado la puerta principal de una vivienda con fines de robo.

"En el lugar un vecino residente utilizó una escopeta doble caño para evitar el ingreso de la imputada. Ese arma y cuatro cartuchos fueron secuestrados", informaron autoridades policiales.

La mujer fue notificada de la formación de una causa penal y trasladada a la Unidad Penal N°50 de Batán por disposición de la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro.