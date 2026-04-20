Quién era la mujer que fue encontrada enterrada en el patio de su casa: el principal sospechoso está prófugo

La localidad de Claypole sigue conmocionada tras el hallazgo del cuerpo de una mujer que estaba enterrado en el fondo de su vivienda, ubicada en la calle Nardo al 5800.

El caso salió a la luz cuando su hijo de 12 años pidió una pala a un vecino y, luego de cavar en la tierra removida, encontró el horror: era el cadáver de su madre, que no veía desde el 1 de abril.

Según confirmaron fuentes policiales, Gisele Alejandra Ruocco, de 35 años, era madre de seis hijos, aunque por su situación personal no estaba al cuidado de ninguno de ellos.

Familiares y allegados contaron que tenía problemas de consumo de drogas y que solía ausentarse de su casa por largos períodos, a veces hasta un mes, lo que provocaba que su entorno no se alarmara ante su desaparición.

En el último tiempo, Gisele vivía en pareja con Brian Leandro Lesta, un hombre de 30 años que también tenía antecedentes de consumo problemático y penales. Ambos, a pesar de que estaban domiciliados en Claypole, pasaban mucho tiempo en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

El hombre acusado de matar a Giselle está prófugo.

El sábado por la tarde, Bautista, el hijo de Gisele, decidió ir a buscar a su madre desúés de varios días sin noticias y notó tierra removida en el fondo de la casa. Entonces, con la ayuda de un vecino, comenzó a cavar.

Primero vio un trozo de tela y luego un brazo con un tatuaje que reconoció de inmediato. “Es mi mamá, ese es el brazo de mi mamá. Es su tatuaje”, habría dicho el chico antes de correr a avisar a su abuela.

La policía llegó al lugar y confirmó el hallazgo de restos humanos en un pozo. Tras varias horas de trabajo, retiraron el cuerpo, que presentaba cortes profundos y signos de haber sido asesinada a puñaladas. La autopsia confirmó la brutalidad del ataque. Además, la víctima tenía un trapo en la boca y el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición.

El principal sospechoso, prófugo

Durante el operativo, los investigadores secuestraron el DNI de Brian Leandro Lesta, la pareja de Gisele, quien está prófugo desde hace dos semanas.

El hombre, de 31 años, fue señalado por la familia como el principal sospechoso. Según el relato del hijo, Lesta le dijo que su madre “se había ido a Capital” y que “no la iba a volver a ver más”.

El sujeto cuenta con antecedentes por lesiones en riña y robo agravado por el uso de arma. La Justicia lo busca intensamente y la causa quedó caratulada como “homicidio agravado en contexto de género” (femicidio) en la UFI N° 16 de Lomas de Zamora.