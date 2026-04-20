"Era un gran papá y abuelo, y nos cuidó mucho cuando perdimos a mamá": quien era el motociclista fallecido

La familia de Eduardo Germán Godoy, el hombre de 52 años que falleció luego de ser atropellado por un menor el pasado sábado a la noche, recordó a la víctima en medio de su pedido de justicia.

Tras la liberación del joven este lunes, los hijos, nietos y amigos del hombre se reunieron en su vivienda para recordarlo. "Era una persona fenomenal", aseguraron a 0223.

"Justicia por Pipi", solicitaron a través de redes sociales.

Eduardo trabajaba como peón en una fábrica del Puerto y todos los días se trasladaba para mantener a la familia luego de la pérdida de su compañera de toda la vida. "Era viudo, mi mamá falleció en la pandemia; estuvieron juntos 30 años", detalló Macarena, la hija.

En total, tenía cuatro hijos: de 13, 23, 30 y 32 años, quienes hoy lo rememoran como "un excelente papá y gran abuelo". "Era una persona muy buena, muy admirable. Todos lo querían porque siempre le daba una mano a quien la pedía", subrayó la joven.

Tras la liberación del joven este lunes, los hijos, nietos y amigos del hombre se reunieron para recordarlo.

Mientras los invade la tristeza, se abrazan entre todos para darle fuerzas. La ausencia de su papá se mezcla con el dolor de lo sucedido: "Él luchó luego de perder a su mujer. Nos juró que no nos iba a dejar y que nos iba a acompañar", lamentó la hija.

"Pedimos justicia por Pipi", pidieron en conjunto y en una campaña a través de las redes sociales en las que difundieron imágenes de Eduardo.