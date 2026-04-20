"Ese es el brazo": un nene de 12 años encontró a su mamá enterrada en el patio de su casa

Un niño de 12 años protagonizó un hallazgo macabro en la localidad bonaerense de Claypole al descubrir el cuerpo de su madre enterrada en el patio de su vivienda. Tras varios días de búsqueda, el menor decidió cavar en el jardín con la ayuda de una pala que le pidió a un vecino por la sospecha de que algo malo había ocurrido. Al remover la tierra, ambos divisaron primero un trozo de tela y luego una mano humana que el chico identificó de inmediato con una frase desgarradora: "Es el brazo, es el brazo de mi mamá". Desesperado, el pequeño corrió hacia la casa de su abuela para pedir auxilio mientras el vecindario alertaba a las autoridades locales mediante un llamado al 911.

Cuando los efectivos del Comando de Patrullas llegaron a la propiedad de la calle Nardo, confirmaron la presencia de restos humanos en un pozo y montaron un operativo de urgencia. Bajo las órdenes de la fiscalía de Lomas de Zamora, trabajaron en el lugar peritos de la Policía Científica, bomberos y médicos del SAME para retirar el cadáver. Tras varias horas de tareas forenses, se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente y determinar las causas exactas del fallecimiento. El impacto emocional del caso generó una fuerte conmoción en todo el partido de Almirante Brown.

Se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial.

La Policía ya tiene a un sospechoso en la mira

En medio del procedimiento, los investigadores secuestraron el documento de identidad de un hombre señalado como la actual pareja de la víctima, quien no se encontraba en el domicilio. Según denunciaron los familiares de la mujer, el sospechoso se ausentó de la vivienda hace aproximadamente dos semanas y permanece inubicable desde entonces. Por este motivo, la Policía lanzó una intensa búsqueda para dar con su paradero y establecer su grado de responsabilidad en el crimen. Las autoridades intentan ahora reconstruir la cronología de los hechos para saber con precisión en qué momento se produjo el asesinato y el posterior ocultamiento.

La causa fue caratulada preventivamente como homicidio agravado y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción número 17 de Lomas de Zamora. Los peritos continúan analizando la escena del hallazgo en busca de otras pruebas que permitan esclarecer si hubo más personas involucradas en el entierro clandestino. Mientras tanto, el menor recibe contención psicológica tras haber presenciado la escena que confirmó la muerte de su madre en el fondo de su propio hogar.