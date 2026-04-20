Atención conductores: si hacés esto mientras manejás por Ruta 2, vas a tener que pagar una fortuna

El valor de la Unidad Fija en la Provincia de Buenos Aires se actualizó a $1.896 para todo el mes de abril, tomando como referencia el precio de la nafta premium. Bajo este nuevo esquema, el exceso de velocidad se posiciona como una de las infracciones más vigiladas y castigadas por las autoridades viales en las rutas bonaerenses. Quienes superen los límites permitidos deberán afrontar multas que parten desde los $284.400 y pueden escalar hasta cifras significativamente más altas según la gravedad. Esta medida busca reducir la siniestralidad en corredores clave como la Ruta 2 mediante un fuerte desincentivo económico para los infractores.

La normativa vigente establece que circular a una velocidad superior a la permitida puede alcanzar un tope máximo de $1.896.000, dependiendo de la reincidencia y el exceso registrado por los radares. Además del impacto directo al bolsillo, el sistema de scoring de la provincia aplica sanciones estrictas que afectan la vigencia de la licencia de conducir en cada acta. Si el conductor sobrepasa el límite por menos de un 30%, el descuento es de 5 puntos, pero la sanción se duplica si el exceso es mayor. El mecanismo de control integral pretende retirar de circulación a aquellos automovilistas que ponen en riesgo la seguridad pública de manera recurrente.

El sistema de puntos asigna un total de 20 unidades.

Cómo se produce el sistema de pérdida de puntos

El sistema de puntos asigna un total de 20 unidades por cada registro, y perder la totalidad de los mismos implica una inhabilitación inmediata para conducir de al menos 60 días. En el caso específico del exceso de velocidad por más del 30%, se restan 10 puntos de forma automática, dejando al conductor al borde de la suspensión. Organizar o participar en competencias de velocidad no autorizadas en la vía pública conlleva la pérdida total de los puntos y la inhabilitación directa por el período máximo.

Para evitar estas multas millonarias, los usuarios pueden consultar su estado de deuda y el puntaje de su licencia a través del sitio web oficial de infracciones de la Provincia. La actualización bimestral del valor de la UF obliga a los conductores a mantenerse informados sobre los nuevos montos para evitar sorpresas durante los controles de tránsito. Circular con precaución no solo garantiza la integridad física de los pasajeros, sino que también protege el presupuesto familiar frente a los nuevos valores de las sanciones.