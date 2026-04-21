Murió el prestigioso director de cine Luis Puenzo

El cine nacional se encuentra de luto por la muerte del reconocido director y ex presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) Luis Puenzo a los 80 años, recordado por trabajos como "La historia Oficial" primer film argentino ganador del Oscar. La noticia del deceso del cineasta se confirmó hace instantes por su entorno.

Por el momento, no trascendieron las causas de la muerte del director de "Infancias clandestinas" que se había alejado de la escena pública hace un tiempo por complicaciones en su salud.

Puenzo, también guionista y productor, dirigió La Historia Oficial, película de 1985 ganadora del Oscar a la Mejor película extranjera. El filme, protagonizado por Norma Aleandro y Héctor Alterio, habla sobre los desaparecidos de la última dictadura militar, la apropiación de los niños nacidos en cautiverio en aquellos años y la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperarlos.

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