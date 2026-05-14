Modo mundial: proyectan documentales de los campeonatos que ganó Argentina

El ciclo de cine comienza con una proyección sobre el mundial 78

En el marco de las actividades previas a la Copa Mundial de Fútbol 2026, programadas por la Biblioteca “Marechal” y el Centro Cultural “Soriano” dependientes del Emturyc el viernes 15 de mayo comenzará un ciclo de proyecciones de películas documentales que tienen como motivo los mundiales ganados por la selección argentina.

La selección del 78 fue la primera en obtener una estrella mundialista

En este marco, el viernes 15, a las 17:30, se proyectará “Argentina ´78. Verdad o mentira”, de Christian Rémoli. Previamente, se exhibirá un cortometraje con los testimonios de tres profesionales de nuestra ciudad, los periodistas Vito Amalfitano, Marcelo Solari y Jorge Jaskilioff, quienes se referirán a sus experiencias cubriendo distintos mundiales de fútbol.

El doumental se proyectará este viernes

Este ciclo, de carácter gratuito, se llevará adelante en la sala B del Centro Cultural “Soriano”, Catamarca y 25 de Mayo.

“Argentina ´78. Verdad o mentira” (2007, Christian Rémoli) es una investigación sobre la propaganda oficial, la malversación de fondos, y la respuesta de organismos de derechos humanos y de periodistas, acerca de la organización de la Copa del Mundo del año 1978 en la Argentina, a cargo del gobierno de facto.

Argentina 78 es la estrella más controversial

También, una mirada reveladora sobre el cuestionado partido disputado entre Argentina y Perú en aquel mundial.

La programación continuará el viernes 22 con “Héroes”, de Tony Maylam y el viernes 29 con la proyección de “Elijo creer. El camino del campeón”, de Gonzalo Arias y Martín Méndez, siempre a las 17:30, con entrada gratuita.