Video: detonaron el artefacto sospechoso que causó caos en el centro

La brigada de explosivos de la Policía Bonaerense detonó este martes el artefacto sospechoso que durante horas mantuvo en vilo al centro de Mar del Plata. El objeto, hallado en la puerta de la sucursal de Claro ubicada en San Luis entre Rivadavia y la peatonal, resultó ser una réplica histórica hecha con materiales artísticos y no representaba un peligro real.

El hallazgo se produjo alrededor de las 7.30, cuando personal de la empresa encontró frente al local un objeto de aspecto similar a una mina marina de color dorado, forma esférica y con caños salientes. La alarma fue inmediata: se evacuaron los trabajadores del edificio y los comercios de toda la cuadra, que debieron trasladarse hacia la zona de la plaza mientras las fuerzas de seguridad cortaban la calle con cintas de prevención.

Las imágenes, captadas desde el balcón de un edificio cercano, muestran el momento exacto en que el artefacto estalla en pedazos tras la detonación controlada por los especialistas.

La Brigada de Explosivos, junto a la Policía Científica y Defensa Civil, recorrió todas las instalaciones para descartar otras posibles amenazas. Tras las primeras evaluaciones y determinar la naturaleza del objeto, procedieron con la detonación controlada, cuyo momento quedó registrado en video.

Las autoridades investigan ahora quién dejó el artefacto en la puerta del local y quién realizó la llamada de amenaza que activó el operativo.