Amenaza de bomba en el centro: evacuaron una compañía de celulares

Los efectivos crearon un perímetro y evacuaron los comercios de la zona.

El caos se desató en una sucursal de la empresa Claro por una amenaza de bomba que obligó a evacuar las oficinas ubicadas en San Luis entre Rivadavia y la peatonal, pleno centro de Mar del Plata.

Ante el alerta, la brigada de explosivos llegó al lugar para evacuar la zona y delimitar el perímetro para proceder a identificar y desactivar el artefacto. Los trabajadores de los comercios de la cuadra tuvieron que trasladarse a la zona de la plaza y cerraron la calle con cintas de prevención para evitar el paso.

Los especialistas hallaron un artefacto similar a una mina marina de color dorado de forma esférica con caños salientes que explota por contacto en la puerta del edificio. Junto al personal policial recorrieron todas las instalaciones para determinar otras posibles amenazas.

Tras las primeras evaluaciones indicaron que se trata de una réplica histórica hecha con materiales artísticos, por lo que procedieron con la detonación.

Las autoridades investigan el origen del objeto que fue dejado cerca de las 7.30 y quién realizó la llamada. En el operativo participaron la Policía Bonaerense, Brigada de Explosivos, Policía Científica y Defensa Civil.