Video: fuerte choque frontal entre dos camionetas en la Ruta 88

En medio del fuerte temporal, dos camionetas protagonizaron un fuerte accidente en la ruta 88, en uno de los ingresos a la localidad de Comandante Nicanor Otamendi.

El hecho ocurrió este miércoles a la mañana a la altura del kilómetro 93 de la ruta provincial cuando por motivos que tratan de esclarecerse, chocaron de manera frontal, una camioneta Ford y otro rodado tipo SUV.

Una lectora de 0223 envió un video donde se observa parte de los daños sufridos por las carrocerías de ambos vehículos. Afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas.