En Balcarce vuelven a ilusionarse con el regreso del automovilismo nacional tras una nueva visita de la ACTC

El autódromo municipal “Juan Manuel Fangio” de Balcarce recibió una nueva visita de autoridades de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), quienes recorrieron el circuito y constataron avances significativos en las obras de puesta en valor que se vienen desarrollando en el lugar. La novedad se conoce semanas después de que un grupo de pilotos recorriera el mítico circuito y que los propios dirigentes de la citada asociación pasaron por el distrito a fines de marzo pasado para realizar diversas tareas de inspección.

De la reciente comitiva de la ACTC participó nuevamente su presidente, Hugo Mazzacane; acompañado por el director de planificación y obras en autódromos, Roberto Argento; y el responsable del departamento médico, Rodolfo Balinotti. Asimismo, estuvo presente Matías Bustingorri, en representación de la COPAM.

Nuevos avances en el Fangio reactivan una promesa que aún no logra concretarse.

Nueva visita al autódromo en mayo

Durante la recorrida, las autoridades manifestaron su conformidad con los trabajos ejecutados, destacando el nivel de avance alcanzado en distintos sectores del autódromo.

En ese contexto, se acordó una nueva visita dentro de aproximadamente veinte días, instancia en la que se evaluará el estado final de las obras de esta primera etapa. Según lo detallado por el gobierno del intendente Esteban Reino, en ese entonces “se podrá confirmar la fecha de reinauguración, con la llegada de una competencia de carácter nacional”.

Vista aérea del autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce.

Labores en Balcarce

En cuanto al detalle de los trabajos, en el sector de boxes se completó el cerramiento lateral del recinto de la técnica y se avanza con las tareas de iluminación y tendido eléctrico.

En materia de pista y seguridad, se encuentran en etapa final los pianos de la curva 1, con continuidad prevista en la curva 6 y en la chicana, mientras que se realizó el pintado de gran parte de los muros y guardarraíles. Asimismo, se están ultimando detalles en distintos sectores del trazado, especialmente en curvas.