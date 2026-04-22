El evento más importante de la industria del software se realiza en Mar del Plata y vendrán más de 300 referentes

“Competitividad con Inteligencia. La industria del software frente a su próxima transformación”, será el eje del evento.

La Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) realizará el 19° Encuentro Empresarial de la Industria del Software del 7 al 9 de mayo en Mar del Plata. El evento es organizado en conjunto con Aticma, entidad que nuclea a profesionales independientes, emprendedores, empresas y universidades del sector TIC de la ciudad y su zona de influencia, que este año celebra su 20° aniversario, reforzando la elección de la sede.

Bajo el lema “Competitividad con Inteligencia. La industria del software frente a su próxima transformación”, el evento se posiciona como un espacio estratégico para analizar el presente y proyectar el futuro de la industria del software en la Argentina.

Con más de 200 empresas tecnológicas y más de 10.000 talentos locales, la ciudad representa el tercer polo tecnológico más importante del país en la economía del conocimiento. La agenda de esta edición estará centrada en cómo las empresas pueden integrar inteligencia -tecnológica, estratégica y organizacional- para mejorar su competitividad, repensar modelos de negocio y fortalecer el vínculo con los clientes en un contexto global dinámico.

Durante tres jornadas, empresarios, especialistas y líderes del ecosistema digital debatirán sobre los principales desafíos y oportunidades en torno a la transformación tecnológica, la inteligencia aplicada a los negocios y la evolución de los modelos productivos.

El encuentro, que se desarrollará en el hotel ubicado en Paso y Alem, pondrá el foco en generar conversaciones abiertas y de valor, donde se priorice la escucha entre pares, con el objetivo de trazar, en conjunto, el camino a seguir de la industria.

La edición anterior fue llevada a cabo en Rosario.

“La industria del software es uno de los motores clave para el desarrollo del país. Hoy más que nunca, la inteligencia, en todas sus formas, es un factor determinante para la competitividad. Pero también necesitamos más espacios de escucha genuina entre quienes estamos construyendo esta industria. El encuentro busca justamente eso: impulsar conversaciones y compartir experiencias y aprendizajes, para definir, entre todos, cómo liderar los cambios que están redefiniendo los mercados”, expresó el presidente de la entidad, Pablo Fiuza.

Por su parte, el líder de Aticma y miembro del equipo organizador, Gustavo Bispo, destacó: “Esta edición tiene un valor especial porque se da en el marco de los 20 años de Aticma, una institución clave en el desarrollo del ecosistema tecnológico de Mar del Plata y de la región. Buscamos que este encuentro combine reflexión estratégica con instancias de intercambio y construcción, y también celebre el crecimiento y la consolidación de la industria en todo el país”.

Al mismo tiempo, estará especialmente diseñada para promover el diálogo, el intercambio de experiencias y la escucha activa entre los participantes, generando instancias de reflexión y de construcción colectiva de una hoja de ruta para el futuro de la industria. Incluirá exposiciones, paneles, workshops y espacios colaborativos, con ejes como:

Datos e indicadores clave de la industria para la toma de decisiones.

Impacto de la inteligencia artificial en la industria del software.

Transformación organizacional y nuevos modelos internos.

Talento, productividad y cultura en equipos tecnológicos.

Competitividad de Argentina en el contexto global.

IA aplicada a negocios.

Estrategias de conocimiento de cliente y mercado.

Como diferencial, se desarrollarán mesas de trabajo bajo el eje “Lo que no estamos discutiendo (y deberíamos)”, pensadas para abordar los desafíos más relevantes del sector, generar ideas de impacto y anticipar tendencias. Las conclusiones de estos espacios serán presentadas en un espacio compartido, promoviendo la construcción colectiva de conocimiento.

También se desarrollarán espacios de networking, actividades de integración y rondas de matchmaking orientadas a fomentar alianzas estratégicas dentro del ecosistema. Como antesala, se realizará una jornada de pre-evento enfocada en el networking, y en el marco del encuentro tendrá lugar una cena especial que reunirá a los principales referentes del sector en un espacio distendido de intercambio y celebración. Al cierre, se ofrecerán actividades opcionales de integración entre los participantes.

De esta manera, el Encuentro Empresarial de Cessi reafirma su posicionamiento como uno de los eventos más relevantes de la industria del software en Argentina, promoviendo el intercambio de ideas, la generación de oportunidades y el fortalecimiento de un sector clave para el desarrollo económico del país.