De Mar del Plata a Silicon Valley: buscan jóvenes talentos para transformar sus ideas creativas

Mar del Plata se posiciona una vez más como un foco de innovación tecnológica con el lanzamiento de la segunda edición de Aticma Emprende. Este programa, impulsado por la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata (Aticma), busca acompañar a jóvenes talentos en su camino para transformar ideas creativas en proyectos innovadores con impacto real.

Tras el éxito de la primera edición en 2024, este año el programa da un paso más: el emprendimiento ganador recibirá como premio principal un viaje a Silicon Valley, epicentro global de la innovación, donde podrá conectarse con referentes de talla mundial. Además, el ganador accederá a oficinas para trabajar en Aticma durante un año y recibirá el reconocimiento como Emprendimiento del Año en los Aticma Awards 2025, comentó Matías Martín, integrante de la comisión directiva de Aticma.

Durante cinco encuentros intensivos, los equipos seleccionados se capacitarán en: validación de idea de negocio; construcción de MVP con IA; primeros clientes y escalabilidad (B2C/B2B & Growth); finanzas y mirada del inversor; y pitch y oratoria.

Cada módulo será dictado por mentores de startups de primer nivel en Latinoamérica, que acompañarán a los emprendedores en el proceso de llevar su idea al próximo nivel.

Los mejores proyectos serán seleccionados para presentar en un evento al estilo Shark Tank, frente a un jurado de destacados empresarios de Mar del Plata. Allí se definirá al ganador del programa.

Resultados de la primera edición

En 2024, 16 proyectos y más de 40 jóvenes participaron de la primera edición de Aticma Emprende. Los emprendedores recibieron mentoría, expusieron sus proyectos en los Aticma Awards y lograron conexiones estratégicas que hoy siguen fortaleciendo sus iniciativas.



El programa entregó más de 4 millones de pesos en premios, además de notebooks y herramientas tecnológicas, consolidando a los ganadores como referentes del talento emprendedor de Mar del Plata, según contó Marcelo Martin, presidentede de Aticma.

Fechas claves

Inscripción: hasta el 10 de septiembre de 2025



hasta el 10 de septiembre de 2025 Inicio del programa: 24 de septiembre de 2025



24 de septiembre de 2025 Pitchs semifinales: 9 de octubre de 2025



9 de octubre de 2025 Evento Final: 17 de octubre de 2025, en los Aticma Awards

Los interesados pueden postular sus proyectos completando el formulario disponible en la web oficial: emprende.aticma.org.ar

"Este 2025, Aticma Emprende reafirma su compromiso de impulsar el talento joven, la innovación y la transformación digital en Mar del Plata, acercando a los emprendedores locales a las grandes ligas del ecosistema tecnológico global", completaron.