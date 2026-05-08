Sueldos de hasta USD 8.000: cuánto ganan los trabajadores del sector tecnológico en Argentina

El sector tecnológico se consolidó como uno de los más dinámicos del mercado laboral.

En medio de la transformación digital, el sector tecnológico se consolidó como uno de los más dinámicos del mercado laboral. Con alta demanda y escasez de talento, los sueldos en IT se dispararon y hoy alcanzan cifras que superan ampliamente el promedio.

De acuerdo a relevamientos de consultoras privadas, los perfiles más experimentados pueden ganar entre USD 5.000 y USD 8.000 mensuales, trabajando de manera remota para empresas del exterior.

Cuánto se gana en tecnología en Argentina

La escala salarial varía según experiencia y especialización:

Perfiles junior: entre $1.200.000 y $2.500.000

Semi senior: entre $2.500.000 y $4.500.000

Senior: entre $4.500.000 y $6.000.000 o más

Sin embargo, quienes trabajan para el exterior logran ingresos mucho más altos, cobrando en dólares.

Los perfiles más buscados

Las empresas priorizan habilidades específicas. Entre las más demandadas se destacan: desarrollo de software, inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad. Estos perfiles no solo tienen mejores sueldos, sino también mayor estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento.

Uno de los factores que explica los altos salarios es la falta de profesionales. El sector tecnológico mantiene desde hace años un déficit de talento, lo que obliga a las empresas a competir con mejores condiciones.

Además del sueldo, muchas compañías ofrecen:

trabajo remoto

horarios flexibles

pagos en dólares

Una puerta de entrada sin carrera universitaria

A diferencia de otros sectores, en tecnología no siempre es necesario un título universitario. Muchas personas ingresan al rubro a través de cursos intensivos o bootcamps, lo que acelera los tiempos para conseguir empleo.

Esto convierte al IT en una de las opciones más elegidas por quienes buscan reconvertirse laboralmente y mejorar sus ingresos en pocos años.