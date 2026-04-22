Tristeza en la vecindad: murió un actor de "El chavo del 8"

El actor tenía 85 años. La triste noticia fue confirmada por el Grupo Chespirito.

Este martes murió Ricardo de Pascual, uno de los actores de El Chavo del 8. Tenía 85 años y una extensa carrera en el mundo del espectáculo mexicano.

El artista había interpretado dos papeles en la famosa serie de Roberto Gómez Bolaños. Primero le dio vida al Sr. Calvillo, el hombre calvo que quiso comprarle la vecindad al Sr. Barriga. También se puso en la piel de Sr. Hurtado, el ladrón del condominio.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del actor Ricardo de Pascual, quien formó parte de las producciones de Chespirito y nos regaló personajes entrañables. Q.E.P.D”, escribieron en las redes de Grupo Chespirito para despedirlo.

El actor había contado en una entrevista que padecía EPOC, enfermedad que se agravó luego del Covid-19. “No entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio. Después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias”, reconoció.