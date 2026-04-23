Orgullo: un marplatense creó una silla que representará al diseño argentino en Milán

El diseñador industrial marplatense Damián Entrocassi participará de uno de los eventos más importantes del calendario internacional del diseño con su silla “Noa”, elegida entre las cinco piezas que representarán a Argentina en el Fuorisalone, en el marco de la Design Week de Milán 2026.

La exhibición formará parte del espacio del Salón del Mueble Argentino, que tendrá presencia por primera vez en el Consulado General de Argentina en Milán entre el 21 y el 24 de abril. El Fuorisalone, que se desarrolla en distintos edificios de la ciudad italiana, es uno de los principales circuitos de exposiciones que acompañan la semana del diseño, una de las más importantes del sector.





La pieza seleccionada se caracteriza por la combinación de materiales y procesos productivos. “Noa” integra madera y metal, explorando el contraste entre la calidez y la frialdad de estos elementos, mientras articula tecnologías industriales, como el corte láser, con técnicas artesanales.

Junto al diseño marplatense, también fueron elegidas otras piezas de distintos puntos del país, que dan cuenta de la diversidad y el alcance federal del diseño argentino. Ellos son:

Ernesto Gabriel Torriano, Ciudad de Córdoba.

Juan Ignacio Martin, Santiago Mori, Juan Angel Zanin. Estudio FustaFerro, Rosario, Santa Fe.

Diseño y Producción Estudio Dedé, Totoras, Santa Fe.

Estudio Jonny Gallardo & Asoc. (Diseño) Córdoba (capital). Producción: Dimadera, Alem, Misiones.

Damian Entrocassi, Estudio Dhon, Mar del Plata, Buenos Aires.

Todas ellas fueron previamente distinguidas en ediciones recientes del Salón del Mueble Argentino, la plataforma que promueve la articulación entre diseñadores y empresas, y que evalúa los proyectos en función de su innovación, viabilidad productiva y vínculo con el territorio.



La Design Week de Milán

La participación de los diseños argentinos en este mega evento representa una oportunidad estratégica para posicionar el diseño nacional en el escenario internacional. La muestra no solo permite exhibir las capacidades creativas y productivas del país, sino también generar vínculos con empresas y actores de la industria a nivel mundial.

La presencia argentina adquiere un valor adicional al poner en circulación una identidad de diseño que se distingue por el cruce entre tradición e innovación, el uso de materiales autóctonos y la fuerte impronta cultural.