​La Ingeniería del Diseño: cómo se va transformando el arte de vestir marcas en 2026

Desde Gráfica Tucumán aseguran: "No somos solo una imprenta, somos arquitectos de la primera impresión".

El packaging dejó de ser un simple contenedor. Y la mirada de Guillermo Dauverne (CEO de Gráfica Tucumán) así lo expresa: "Hoy, cuando veo un producto en una góndola o al recibirlo en casa, no veo cartulina y tinta; veo el primer apretón de manos entre una marca y su cliente. Como CEO de Gráfica Tucumán, mi enfoque siempre ha sido claro: no somos solo una imprenta, somos arquitectos de la primera impresión".

El Salto a la Innovación Industrial

Este 2026 marca un antes y un después en su historia: "Nos hemos propuesto liderar una transición profunda, pasando de ser un taller gráfico tradicional a convertirnos en un polo de innovación industrial".

En ese sentido, desde Gráfica Tucumán están seguros de que Mar del Plata, su industria local y nacional exigen estándares internacionales. "Por eso, hemos volcado nuestros esfuerzos en la ingeniería de diseño. No se trata solo de que una caja sea "linda"; se trata de que sea funcional, estructuralmente impecable y que cuente una historia antes de ser abierta", aseguraron.

Sustentabilidad como Pilar Estratégico

Uno de los mayores desafíos que enfrentan es la responsabilidad ambiental. En Gráfica Tucumán, han tomado una postura firme: la cartulina es el futuro.

"Estamos convencidos de que el reemplazo del plástico por soluciones de celulosa premium no es solo una tendencia, sino una necesidad ética y comercial. Nuestras soluciones en cartulina ofrecen una versatilidad y una calidad de acabado que el plástico simplemente no puede igualar, permitiendo que las marcas respiren un aire de sofisticación y compromiso con el entorno", remarcó Dauverne.

El Futuro es Hoy

Para eso, la tecnología es la gran aliada: "Desde la implementación de atención digital inteligente hasta la optimización de nuestros procesos de impresión offset, cada paso que damos está orientado a la eficiencia. Mi visión para la empresa es clara: combinar la calidez de una estructura familiar con la potencia de una compañía tecnológica de vanguardia".

La visión de la firma es clara: "Queremos seguir haciendo historia. Queremos que cada empresa que confía en nosotros sienta que su producto no solo está protegido, sino que está siendo vestido por los mejores".

Gráfica Tucumán: Innovación Industrial en Packaging.