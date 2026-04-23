El crudo testimonio de un conductor de aplicación que sufrió un asalto: "Aparecieron 6 como pirañas"

Según informó 0223 esta mañana, un conductor de Uber fue emboscado por delincuentes en el barrio Libertad, quienes le sustrajeron dinero y el celular. El objetivo era sacarle el auto, pero la audacia del chofer logró que no pudieran ponerlo en marcha y lo abandonaran para darse a la fuga.

El propio conductor le contó a este medio cómo se dieron los hechos: "Recibí un viaje de la aplicación, que era en French al 9700. Miré con desconfianza por la zona, pero la dirección era real, no era un invento. El perfil decía Ramón y estaba verificada la identidad con tarjeta de crédito".

"Hay mucha gente de trabajo ahí en esa zona, yo acostumbro trabajar ahí y soy vecino, así que lo acepté", contó el chofer y agregó que no vio nada raro hasta que el chico se subió al auto: "Inclusive me dio el código de validación para el viaje".

Fue en ese momento que el delincuente se abalanzó sobre él agarrándo las llaves del auto y apagándolo al quitarlas. "En ese mismo momento se apersonaron 6, 8, más, así como pirañas. Me sacaron del auto y me sacaron el teléfono, que alcancé a bloquearlo antes", recordó el conductor.

Sin embargo, cuando subieron al auto e intentaron arrancarlo, por algún motivo se detuvo. "Agarré, les abrí la puerta y arranqué los cables de contacto. Ahí listo, el auto dejó de funcionar", continuó el relato y agregó que después de forcejeos e insultos abandonaron el vehículo y se dieron a la fuga. "Gracias a Dios he recibido algunos golpes no más en la espalda y la cabeza, pero no fue mayor", sintetizó el conductor.

La denuncia quedó radicada en la Comisaría Sexta. "Espero que los agarren, tenían pinta de menores así que van a entrar y salir como si nada", expresó el chofer y agregó: "Vienen trabajando de esa manera, robando a la gente que baja del colectivo, pidiendo coches y robándoles también".

Además indicó que el barrio Libertad "es tierra de nadie" y que los delincuentes "trabajan con una impunidad terrible". "Los vecinos tenemos que andar cuidándonos de que no nos hagan daño", cerró.