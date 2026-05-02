Quisieron robar el “Uno” con un cuchillo y los atraparon

Dos hombres que el sábado a la madrugada intentaron robar un auto estacionado en el centro fueron aprehendidos por personal policial que recorría la zona y notificados de la formación de una causa penal por la que deberán declarar en Tribunales.



zona de Bolívar entre San Luis y Córdoba

dos hombres de 30 años

puerta de un Fiat Uno estacionado.

Eran efectivos de la comisaría primera quienes recorrían laque vieron a loscuando forzaban con un cuchillo la



Ambos fueron reducidos en el lugar y trasladados a la dependencia donde se los identificó correctamente y se labraron actuaciones por el delito de tentativa de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública.



En las próximas horas deberán prestar declaración en la fiscalía de Flagrancia.