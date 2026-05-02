Quisieron robar el “Uno” con un cuchillo y los atraparon
Ocurrió el sábado a la madrugada en Bolívar casi San Luis. Los dos sujetos fueron imputados por tentativa de robo agravado.
2 de Mayo de 2026 10:38
Por Redacción 0223
PARA 0223
Dos hombres que el sábado a la madrugada intentaron robar un auto estacionado en el centro fueron aprehendidos por personal policial que recorría la zona y notificados de la formación de una causa penal por la que deberán declarar en Tribunales.
Eran efectivos de la comisaría primera quienes recorrían la zona de Bolívar entre San Luis y Córdoba que vieron a los dos hombres de 30 años cuando forzaban con un cuchillo la puerta de un Fiat Uno estacionado.
Ambos fueron reducidos en el lugar y trasladados a la dependencia donde se los identificó correctamente y se labraron actuaciones por el delito de tentativa de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública.
En las próximas horas deberán prestar declaración en la fiscalía de Flagrancia.
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