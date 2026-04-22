Quiso robar una moto y un celular: lo corrieron las víctimas y lo atraparon

La recorrida que personal del Gabinete de Menores de la DDI realizaba en cumplimiento de una orden preventiva permitió aprehender este miércoles a un joven de20 años que intentó robar una moto y un celular en inmediaciones de la Universidad FASTA.

Los oficiales vieron en Gascón y Salta a varios sujetos masculinos que perseguían a otro hasta que logaron tirarlo al piso. Al acercarse tomaron conocimiento que minutos antes había intentado robar una moto tipo 110 tras violentar el tambor de ignición y que la descartó cuando lo vio el dueño.

“También le había robado el celular a un hombre que junto a la otra víctima participaban del grupo que lo persiguió y redujo cuando lo hicieron caer al piso”, dijeron autoridades policiales.

La moto fue recuperada.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa y robo en grado de tentaiva.

Los objetos fueron restituídos a sus dueños y el imputado fue trasladado al complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.