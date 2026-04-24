Récord mundial: detuvieron a un camionero con un nivel de alcohol tan alto que el test no midió

Un operativo policial en la ciudad de Bariloche terminó con un hallazgo insólito cuando los efectivos detuvieron a un camionero que circulaba en estado de ebriedad extrema. Tras recibir una alerta al 911 por maniobras peligrosas en el barrio El Frutillar, la policía logró interceptar el vehículo de gran porte en plena zona urbana. Al momento de realizar el test, el nivel de alcohol detectado fue tan elevado que el dispositivo electrónico arrojó un resultado fuera de escala. El caso fue calificado como un récord mundial de imprudencia dada la peligrosidad del transporte.

El alcoholímetro utilizado por la Comisaría 42 no pudo arrojar una cifra exacta debido a que el sujeto superó los 3,00 g/l, el límite técnico de medición del aparato. Los oficiales presentes destacaron que el conductor apenas podía mantener la coordinación básica, lo que representaba un riesgo inminente de catástrofe para los vecinos del lugar. Debido a la gravedad de la falta, se procedió a la detención inmediata del sujeto y al secuestro preventivo de la unidad. Las autoridades locales remarcaron la importancia de la denuncia ciudadana para evitar una tragedia.

Se evalúan sanciones penales para el imputado.

El sujeto quedó inhabilitado de forma permanente para conducir

Un antecedente similar se registró recientemente en la zona, lo que encendió las alarmas de los organismos de control sobre la reincidencia de estas conductas extremas. Según informaron fuentes policiales, el individuo quedó inhabilitado de forma permanente para conducir vehículos comerciales tras confirmarse el estado de intoxicación. El operativo permitió neutralizar la amenaza antes de que se produjeran accidentes o víctimas fatales.

La justicia rionegrina evalúa ahora sanciones ejemplares para el imputado, considerando que el nivel de alcohol en sangre detectado triplica lo que ya se considera un estado de coma etílico. Los especialistas en seguridad vial advierten que este tipo de excesos anula por completo los reflejos y la percepción de las distancias, volviendo al camión un arma letal. La viralización del caso puso el foco en la necesidad de endurecer las penas para quienes manejan bajo efectos de sustancias: se espera que el conductor enfrente cargos por conducción temeraria además de las multas económicas.