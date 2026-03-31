Insólito récord: tardó 10 años en aprobar el registro y el error que cometió 139 veces es increíble

Un hombre en Polonia se convirtió en el protagonista de la historia de perseverancia más insólita del mundo vial tras aprobar su prueba teórica. Luego de casi una década de frustraciones constantes, logró superar la instancia obligatoria en su intento número 139 desde el año 2017. La noticia recorrió las redes sociales al confirmarse que el aspirante desembolsó casi 1.800 dólares únicamente en el pago de tasas oficiales. Por ahora, es el cierre de un capítulo agotador para quien se negó a bajar los brazos a pesar de los fallos sistemáticos.

El motivo por el que el futuro conductor no podía aprobar el examen

El misterio detrás de semejante racha de aplazos radicaba en un error tan simple como evitable que el organismo de tránsito detectó recientemente. Según las autoridades del Centro Vial de Malopolska, el protagonista estudiaba con material educativo totalmente desactualizado que omitía las nuevas preguntas del examen. Ese curioso yerro le impedía responder correctamente a las consignas modernas, condenándolo a repetir el proceso una y otra vez. Una vez que actualizó sus manuales, su rendimiento comenzó a mejorar progresivamente hasta alcanzar el puntaje ideal que buscaba.

El sujeto se encontraba estudiando un programa desactualizado.

A pesar de la euforia por haber vencido al sistema teórico, el futuro conductor todavía enfrenta el desafío más temido de cualquier principiante al volante. Ahora, debe rendir el examen práctico de manejo, donde se pondrá a prueba su destreza real en las calles bajo la mirada de los instructores. El dato más dramático es que, en caso de fallar en la conducción, la normativa polaca podría obligarlo a repetir todo el proceso. Si la mala suerte lo persigue, el sujeto tendría que volver a rendir la teoría que tanto esfuerzo y dinero le costó.

Su caso generó un intenso debate en Europa sobre la necesidad de acompañar mejor a quienes fallan sistemáticamente en las pruebas de aptitud. Mientras algunos celebran su victoria personal, otros se preguntan si 139 intentos no son una señal de alerta sobre sus capacidades para conducir. Por ahora, el mundo espera el resultado de su prueba de manejo para saber si finalmente obtendrá su ansiada licencia.