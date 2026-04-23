Cayó "El Ruso", acusado de liderar una banda que robaba autos de aplicación.

El sospechoso identificado como V.E.A.S. y reconocido como “El Ruso”, fue detenido en las últimas horas en Quilmes por efectivos de la Policía Federal. Está acusado de encabezar una banda dedicada al robo de vehículos utilizados para aplicaciones de transporte.

La captura del presunto delincuente se produjo tras varios meses de investigación y luego de un violento episodio que terminó con un delincuente muerto en Ciudad Oculta.

Todo comenzó el 9 de junio del 2025, cuando cuatro hombres armados asaltaron a un conductor en el barrio porteño de Mataderos y le robaron su Fiat Cronos. La fuga derivó en una persecución policial donde el vehículo impactó contra un patrullero, subió a la vereda y finalmente chocó contra un poste y una vivienda. Uno de los ocupantes, de 19 años e identificado como M.S.V., murió en el acto.

Tras el choque, tres de los sospechosos lograron escapar a pie mientras efectuaban disparos contra los policías. Uno de ellos fue detenido poco después, mientras que los dos restantes permanecieron prófugos durante meses. A partir del análisis de cámaras de seguridad los investigadores lograron identificar a los integrantes de la banda, incluyendo al líder.

La causa, que quedó a cargo del Juzgado Nacional de Menores N° 1, ya había tenido avances en enero de este año, con la detención de otro implicado, un adolescente que fue localizado gracias a una imagen difundida en un centro comercial. Sin embargo, el paradero de “El Ruso” seguía siendo desconocido hasta esta semana.

La detención se concretó cuando los agentes detectaron que la pareja del sospechoso había publicado una foto en redes desde un hotel alojamiento de Quilmes. A partir de esa pista, se montó un operativo de vigilancia encubierta en el lugar. Al salir del establecimiento, el acusado intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado y reducido tras una breve persecución.

Según informaron fuentes del caso, el detenido cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y una causa por portación ilegal de arma de guerra. Actualmente permanece bajo custodia y a disposición de la Justicia, imputado por robo calificado y homicidio agravado.