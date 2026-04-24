Desesperada búsqueda de un hombre de 83 años que se perdió en Mar del Plata.

La familia de Alberto Regine inició una intensa búsqueda anoche, después de que el hombre de 83 años saliera de su casa a las 11 de la mañana y no regresara. Fue visto por última vez en Libertad y Dorrego, donde ahora se centra el rastreo.

El hombre es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez trigueña y vestía la misma ropa que se observa en la imagen la última vez que lo vieron: una gorra de color claro, una campera oscura con mangas grises, un sweater azul, guantes grises y pantalón oscuro.

Desde que Alberto desapareció, la familia está muy preocupada por su salud ya que el hombre problemas de memoria que se agravaron en los últimos años, tras la pandemia y la muerte de su esposa.

Con el paso de las horas y ante la falta de novedades, la conmoción creció y la familia decidió pedir ayuda a la comunidad para ampliar la difusión del caso.

Se solicita que cualquier dato que pueda aportar a la búsqueda se comunique al número 223 5171541.