Buscan a una adolescente de 14 años en Mar del Plata: está desaparecida desde la noche del sábado

La joven no lleva dinero ni tampoco su DNI ni la tarjeta Sube.

Buscan desesperadamente a Mía Aileen Campos, una adolescente de 14 años que en la noche del sábado escapó a escondidas de su vivienda ubicada el barrio General San Martín y desde entonces su familia no cuenta con información de su paradero.

De acuerdo a la denuncia a la que tuvo acceso 0223, la menor salió de su domicilio alrededor de las 23:30 únicamente con su celular y vestía una campera negra de Adidas con brillos en las mangas y en el logo de la espalda, un pantalón chupín azul claro y un par de zapatillas Nike con detalles en rosa. No lleva dinero ni tampoco su DNI ni la tarjeta Sube.

Además, conforme a la descripción, la joven es de contextura delgada, mide 1.65 metros, tiene el cabello largo lacio con flequillo, es de tez blanca con lunares en las mejillas y no posee tatuajes.

Escapó de su vivienda del barrio General San Martín y no la vieron más.

Según el testimonio de su madre, se trata de la tercera vez que Mía abandona su hogar sin previo aviso y en esta ocasión no tiene conocimiento de dónde podría estar, debido a que no está al tanto de las nuevas amistadas de su hija.

En caso de contar con datos relevantes acerca de la menor, se pueden comunicar al +54 11 4157 3101 o con las autoridades al 911.