Imprudencia: maniobraba con carga mal sujeta, sin seguro y sin VTV por la ruta 11

Maniobraba con carga mal sujeta, sin seguro y sin VTV por la ruta 11

Seguridad Vial del Ministerio de Transporte provincial detuvo a un conductor en la ruta 11, a la altura de Chapadmalal, después de detectar una varias infracciones durante un operativo de control preventivo.

El conductor realizó un sobrepaso en doble línea amarilla, una maniobra expresamente prohibida. A eso se le sumó que el vehículo circulaba con carga sin la debida señalización ni las condiciones reglamentarias exigidas para su transporte. Pero eso no fue todo.

Durante la inspección, los agentes de Transporte constataron que el rodado no tenía patente, ni seguro, ni Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente.





Inmediatamente procedieron a la retención de la licencia de conducir, que quedó a disposición del Juzgado de Faltas de Mar del Plata. Además se labraron las actas pertinentes para el seguimiento administrativo del caso.

Desde el Ministerio de Transporte remarcaron que este tipo de controles tienen como objetivo prevenir siniestros viales y garantizar el cumplimiento de las normativas, en el marco de una política de “tolerancia cero” frente a conductas de riesgo en las rutas bonaerenses.