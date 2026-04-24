Ferro pegó primero y se adelantó en la serie

Con un segundo cuarto que fue determinante, Ferro superó a Peñarol por 97 a 91 en el estadio "Héctor Etchart" y se adelantó por 1-0 en la serie de Reclasificación de la Liga Nacional de Básquet. Jonatan Torresi fue la gran figura con 30 puntos. El domingo, el segundo.

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El comienzo fue como se esperaba: intenso y parejo. Digno juego de playoffs. Con mucho goleo en ambos equipos el primer cuarto terminó siendo para la visita por la mínima 30-29. En el segundo parcial el goleo bajó, las defensas de los equipos se mantuvieron física y reñida, pero la efectividad no fue la misma. En ese contexto, se escapó el "verdolaga" para el 53-4 con el que llegaron al descanso.

En el complemento Ferro se sintió más cómodo. Con un juego colectivo atractivo, como lo mostró durante toda la temporada, pasó en ventaja en el marcador. Peñarol buscó con las individualidades, sobre todo de Thornton, y se sostuvo en el partido. Sobre el final, Oeste volvió a demostrar su poderío defensivo, anuló al hombre franquicia "milrayitas" y se quedó con el encuentro por 97 a 91.

