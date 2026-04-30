Peñarol dio una muestra de carácter y sigue en carrera

En un encuentro que fue equilibrado durante tres cuartos, Peñarol sacó chapa en los 10 minutos finales, tomó una luz que pudo sostener sin sobresaltos en el último tramo y derrotó a Ferro por 87 a 75 para ponerse 1-2 en la serie de Reclasificación de la Liga Nacional de Básquet. Facundo Vázquez fue la figura con 20 puntos y 9 rebotes.

ESTADÍSTICAS COMPLETAS

No era un partido fácil para jugar y no quedaba otra que ganar. Como siempre, se vio un encuentro muy físico, al límite de las faltas y con mucha intensidad. Peñarol dominaba pero todo le costaba demasiado y a Ferro, con menos juegos, le caían puntos para estar siempre en juego. Por eso, el local se fue al descanso arriba apenas por 2: 22-20. A partir del segundo chico, Vázquez tomó la manija y encaminó al "milrayitas", pero no se pudo alejar en el marcador, en parte por la "ley del ex" de Defelippo, el mejor de los capitalinos. Otro con pasado en Peña, Alejandro Diez, le dio la ventaja a Ferro que se fue al vestuario 43 a 40 arriba.

El contexto parecía ser más favorable para los de "verde" y la presión iba en aumento para Peñarol, que empezó a correr de atrás en el marcador. Pero nunca se fue del partido y esperó el momento, Ferro se secó en el perímetro y ahí aprovechó el dueño de casa no sólo para achicar la diferencia, sino que se lo dio vuelta en los segundos finales y entró 65-64 a los 10 minutos finales. Ahí ya no dejó dudas. Le dio la pelota a Thornton que puso su jerarquía al servicio del equipo y una vez que se escapó, no le dio chances nunca de volver al juego a la visita. El cierre fue más peleado que jugado, pero Peña había hecho lo suyo, defendió esa ventaja y ganó bien 87 a 75 para envalentonarse de cara al cuarto juego y con un solo objetivo: que la serie vuelva al "Héctor Etchart".

