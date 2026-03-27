Peñarol se trae una victoria clave a puro gol

Había que ganar de cara a los playoffs y Peñarol lo hizo con una gran versión ofensiva, metió 18 triples y le ganó a Independiente de Oliva por 107 a 102, en un encuentro correspondiente a una nueva fecha de la Liga Nacional.

ESTADÍSTICAS COMPLETAS

De entrada, mandó el "milrayitas", que estuvo certero como nunca desde el perímetro, metió 7 de 10 y comenzó a tomar ventaja sobre el local, que no podía controlarlo y lo único que lo sostenía era que también estaba con puntería. Igual, Peña se fue al descanso arriba por 9: 22-31. Más allá de seguir metiendo desde afuera, Independiente lo lastimó con contra ataques, achicó la diferencia y llegó al entretiempo abajo sólo por 4: 53-57.

El arranque del complemento siguió por el mismo camino y el dueño de casa igualó en 64 para marcar lo que pudo ser un quiebre. Sin embargo, Peñarol no se fue del partido, encontró sociedades que le dieron resultado y tomó una luz de nuevo para ingresar al cuarto final con 7 de diferencia (73-84). El que terminó de encarrilar el juego fue Armand, con puntos claves en el comienzo del último segmento que lepermitieron a Peña jugar con la ventaja, cerrar mejor y tomarse revancha de la derrota en el Poli.

