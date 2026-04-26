Se agrava la crisis laboral: cuáles son los números de desempleo en Mar del Plata

Mientras los números macroeconomía muestran una recuperación, el impacto en la vida cotidiana va en sentido contrario. El último informe sociolaboral publicado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) advierte que, aunque la economía argentina creció 4,4% en 2025, el mercado laboral se deterioró y los ingresos perdieron poder de compra, con un escenario cada vez más desigual.

Según el relevamiento, el crecimiento económico fue limitado y sostenido principalmente por sectores primarios como el agro y la minería, junto con la intermediación financiera.

Sin embargo, rubros clave como la industria y la construcción siguen golpeados y no logran recuperar lo perdido en años anteriores. En el plano local, además, la caída de la pesca —actividad central para Mar del Plata— agrava el impacto sobre el empleo.

El trabajo realizado por Eugenio Actis Di Pasquale y Marcos Gallo analiza los datos provenientes de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que presenta la Secretaría de Trabajo de la Nación.

En este contexto, el frente laboral muestra uno de los datos más preocupantes. A nivel nacional se perdieron casi 300 mil puestos de trabajo registrados, mientras que en Mar del Plata aumentaron tanto la desocupación como la subocupación. A la par, creció el empleo informal, lo que refleja una tendencia clara: hay más personas activas en el mercado laboral, pero en condiciones más precarias.

En Mar del Plata, la desocupación trepó al 9,5%, ubicando a la ciudad entre las más afectadas del país, esto equivale a unas 33 mil personas sin trabajo. A la vez, la subocupación alcanzó el 12,2% y la presión sobre el mercado laboral —que incluye a quienes tienen empleo pero buscan otro— llegó al 21,3%, evidenciando un fuerte deterioro en la calidad.

El informe también pone el foco en el consumo y revela una fuerte desigualdad. Aunque el consumo total creció, las ventas en supermercados, shoppings y electrodomésticos cayeron con fuerza. Esto indica que el aumento del gasto se concentra en sectores de mayores ingresos, mientras que las mayorías reducen incluso compras esenciales.

A esto se le suma que la inflación volvió a acelerarse desde mediados de 2025 y terminó de golpear el poder adquisitivo. Salarios, jubilaciones y el salario mínimo quedaron por detrás de los precios, profundizando la pérdida de ingresos reales y afectando directamente la calidad de vida.

En un análisis a nivel macroeconómico, el informe revela un deterioro del frente externo y un modelo sostenido por el ingreso de deuda y capitales financieros. Aunque el dólar se mantiene relativamente estable, lo hace en un contexto de fuerte salida de divisas y creciente dependencia del financiamiento externo, lo que suma incertidumbre hacia adelante.

En síntesis, el diagnóstico es claro: la economía crece, pero no alcanza. El empleo se vuelve más precario, el consumo popular cae y la desigualdad se profundiza. Un escenario que, lejos de mejorar, plantea nuevos desafíos para Mar del Plata y el país.