El desempleo subió al 9,5% en Mar del Plata: afecta a 33 mil personas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló este miércoles por la tarde que la desocupación en Mar del Plata durante el cuarto trimestre del 2025 alcanzaba al 9,5% de la población, lo que representa a un universo de 33 mil personas.

Para Mar del Plata, el dato muestra una aceleración en comparación al 8,6% que registraba Mar del Plata en el mismo período de 2024. Es decir, en los últimos 12 meses alrededor de cuatro mil personas perdieron sus fuentes de empleo.

A la tasa del desempleo que afecta a 33 mil vecinos se le suman, además, 41 mil personas que se encuentran ocupadas pero demandantes de un segundo empleo y 43 mil personas subocupadas. Es decir, en General Pueyrredon hay 117 mil personas que se ven atravesados por alguna problemática laboral.

Por otra parte, la tasa de actividad - que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población - alcanzó el 52,1%, mientras que la tasa de empleo - que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total - se ubicó en 47,2%.

De esta manera, junto con el Gran Buenos Aires, Gran La Plata y Río Gallegos, el Indec ubicó a Mar del Plata como la ciudad con mayor desempleo del país.

A nivel nacional, las tasas de actividad y empleo en 31 aglomerados urbanos se ubicaron en 48,6% y 45%, respectivamente. Y la tasa de desocupación, que se calcula sobre la población económicamente activa, fue del 7,5%, englobando a un total de 1.093.000 argentinos.