Avanza el traslado de juzgados laborales a un actual hotel a metros de Tribunales

La preocupación y especulación sobre el futuro de los Tribunales de Trabajo 1, 2 y 3, que funcionan en un antiguo y deficiente edificio de Garay al 1.700, empiezan a dar paso a la tranquilidad y certeza. Es que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dio un paso que confirma sus intenciones de adquirir un inmueble en las inmediaciones de Tribunales, donde actualmente funciona un hotel, para albergar esos juzgados.

Este viernes la Suprema Corte consiguió la autorización de la Municipalidad de General Pueyrredon para el uso de las instalaciones de Falucho 1.968 como dependencia del Poder Judicial, un trámite administrativo necesario por cuestiones catastrales. Según se desprende del decreto 802/26 firmado por el intendente Agustín Neme, las actuaciones se iniciaron por parte del Departamento Judicial Mar del Plata, en el marco de las negociaciones por las cuales se gestiona la adquisición de ese inmueble, actualmente habilitado para su funcionamiento como hotel.

Según el informe elevado por el Departamento Judicial ante la Municipalidad, “el inmueble albergaría los Tribunales de Trabajo N° 1 a 3”, los que actualmente funcionan en Garay 1.768, en un edificio con precarias instalaciones y el cual debe ser devuelto a su propietario al finalizar el contrato de locación vigente.

“El horario de funcionamiento al público será de 8 a 14 hs y contará con un personal de aproximadamente 60 personas”, donde además “se usarán todas las instalaciones del edificio que cuenta con planta baja, tres pisos superiores, un pequeño subsuelo y dependencias en el nivel de terraza”. Además, se aclaró que “la mayor afluencia de público se dará en la planta baja, donde funcionará la Mesa de Entradas y las salas de audiencias”.

“La refuncionalización del uso hotel a oficinas representa una opción válida en vista de la habitabilidad de los ambientes en cuanto a iluminación y ventilación, como así también a medios de salida, anchos de pasillos y a la dotación de servicios sanitarios”; se añadió sobre el edificio que cuenta con 1.131 m² de superficie total cubierta.

Un planteo del Colegio de Abogados

Días atrás, el Colegio de Abogados de Mar del Plata dio a conocer públicamente un reclamo presentado ante la Suprema Corte ante las versiones sobre un traslado de los Tribunales de Trabajo 1, 2 y 3. Allí pidieron que “se garantice la continuidad de la prestación del servicio de justicia en los Tribunales de Trabajo antes citados”.

Además, plantearon que “el nuevo edificio contemple las necesidades y requisitos indispensables para la función”, y que, “atento a que seguramente se suspenderán plazos para efectuar el traslado, el mismo se reduzca a la menor cantidad de jornadas posibles, ello a fin de garantizar el acceso irrestricto, tutela judicial continua y efectiva para los ciudadanos y permitir el libre ejercicio profesional de nuestros representados”.