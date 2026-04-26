Se hospedó en el hotel de la gala y llegó en tren: cómo habría sido planificado el atentado contra Trump

Cruzó el país y se alojó en el hotel con dos armas, según la investigación.

El hombre detenido por el tiroteo durante la cena de periodistas en la Casa Blanca habría organizado el ataque días antes del inicio del evento en el que estaba previsto que participara Donald Trump y altos funcionarios de su gobierno.

Según revelaron autoridades estadounidenses, el sospechoso viajó desde California hasta Washington y se hospedó en el mismo hotel donde se desarrollaba la gala.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Justicia en funciones, Todd Blanche, los investigadores creen que Cole Tomas Allen, de 31 años, tomó un tren desde California hasta Chicago y desde allí continuó viaje hacia la capital de Estados Unidos.

Agentes del FBI cercaron la casa del supuesto tirador.

Una vez en Washington, se registró como huésped en el Hilton, sede de la tradicional cena que reúne a periodistas, empresarios y referentes políticos.

Blanche sostuvo además que el detenido llevaba dos armas de fuego que, según la pesquisa preliminar, habrían sido adquiridas en los últimos dos años.

“Parece que, de hecho, se propuso atacar a personas que trabajan en el gobierno, probablemente incluido el presidente”, afirmó Blanche en una entrevista en Fox.

La investigación busca determinar si actuó solo, cómo consiguió ingresar armado al evento y si dejó mensajes previos que permitieran anticipar el ataque frustrado.