Un sufrimiento que trajo recompensa: Kimberley se quedó con los tres puntos en Puerto Madryn

El equipo de Mariano Mignini ganó un partidazo sobre el final y se trae los tres puntos a "La Feliz".

En un partido lleno de emociones, Kimberley tuvo un gran cierre y le ganó 4-3 a Guillermo Brown de Puerto Madryn por la sexta fecha del Torneo Federal A y se trae los tres puntos a Mar del Plata.

En un partido que parecía tener todo en contra, Kimberley mostró su ADN, se sobrepuso a las adversidades y festejó en Chubut. Desde el primer minuto, el “Verdiblanco” ya estaba abajo en el marcador por un buen tiro libre de Rivero que, potenciado por el viento, se le hizo imposible a Nicolás Báez.

Lejos de quedarse, el elenco marplatense aceleró hacia adelante. A los 8,Castillo tuvo el empate luego de un gran pase de primera de Laureano Tello pero Santiago Ullúa le achicó rápido para ahogarle el grito.

Llegando al cuarto de hora, Kimberley ya era más que su rival pero no lograban embocar. A eso se sumó la salida de Hernán Sosa que tuvo que abandonar el campo de manera temprana.

La dinámica del mediocampo sumado al juego hacia adelante de los centrales hacían que el “Dragón” recuperara rápido la pelota, sin dejar jugar a Brown que estaba incómodo. A los 26, Ever Ullúa, de buen partido, tuvo la suya entrando por derecha al área grande pero Ullúa, otra vez, resolvió bien.

Recién en el cierre iba a llegar el empate. Un tiro libre frontal que Zárate jugó corto para Ullúa, la pelota fue al segundo palo donde Tomás Loscalso la peleó,mandó el buscapié y Castillo, bien de nueve, la empujó para llevar justicia al resultado.

El complemento se partió en dos. En los primeros 20 minutos, el desarrollo fue idéntico al primero, con un Castillo que seguía generando peligro y a los 13 tuvo una clarísima tras girar en un lateral pero Ullúa, otra vez, sacó el manotazo para desviar el disparo.

El dominio seguía en mando de Kimberley pero a los 25 se iba a quebrar el juego cuando Miori quiso despejar hacia afuera, la pelota le quedó a Moreno en la puerta del área y sacó el zurdazo para que Brown volviera a estar al frente.

Ya con la lluvia presente, el “Dragón” llegó al empate gracias a un error defensivo de Mera que dejó picar la pelota, Castillo puso bien el cuerpo, y logró vencer al “uno” local a los 31. Los cambios ya le habían dado otra fisonomía al juego pero Zárate seguía siendo el dueño de la mitad de cancha y todo pasaba por él.

Pero a los 37 iba a llegar otro golpe. Zapulla, que había entrado un rato antes, estampó el 3 a 2 contra todos los pronósticos. Ahí Mignini se la jugó al todo por el todo, mandó al campo a Iriarte, Verón y Zanelli para acompañar a Castillo y refrescar el medio. Y le salió bien, porque a los 40, el propio Iriarte fue el que puso el 3 a 3.

La historia no iba a quedar ahí. Kimberley siguió yendo hacia adelante y tuvo su premio. A los 49, Castillo la puso en el área chica de cabeza para asistir a Iriarte que, con una pirueta, decretó el 4 a 3 y el festejo con todo el banco de suplentes en un córner.

Con este gran resultado, el "Dragón" igualó la línea de Alvarado con nueve puntos y quedó a tres unidades de Olimpo que actualmente es el líder de del Grupo 4. El próximo fin de semana el equipo de Mignini recibirá a Sol de Mayo en el José Valle.

Síntesis:

Guillermo Brown: Santiago Ullúa; Branco Mera, Renzo Paparelli, Agustín Álvarez e Iván Bravo;Luis Dezi, Agustín Álvarez,Martín Rivero y Emanuel Moreno; Áxel Kostelak y Patricio Cucchi. DT: Emanuel Trípodi

Kimberley: Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Agustín Vázquez, Leonel Aquino y Hernán Sosa; Laureano Tello,Jonathan Zárate y Mauricio Miori; Ever Ullúa, Santiago Castillo y Leandro Vella. DT: Mariano Mignini

Cambios: PT: 15’ Franco Mañas por Sosa (K). ST: 18’ Ojeda por Silva (B), 28’ Zapulla por Cucchi (B), 31’ Facundo Russo por Miori (K), 34’ Nicolás Varela por Rivero (B) y Felipe Echenique por Moreno (B) y 38’ Enrico Zanelli por Tello (K), Leonel Iriarte por Ullúa (K) y Leonardo Verón por Vella (K).

Goles: PT: 1’ Rivero (B) y 45’ Castillo (K). ST: 25’ Moreno (B), 31’ Castillo (K), 37’ Zapulla (B) y 40’ y 49’ Iriarte (K)

Árbitro: Kevin Bustos

Estadio: Raúl Conti