Círculo rescató un punto sobre el final y volvió a sumar después de tres fechas

El “Papero” arrancó en desventaja ante Guillermo Brown de Madryn, lo buscó sin claridad durante gran parte del partido y encontró el 1-1 en el cierre gracias a Ciro Rius.

Círculo Deportivo rescató un empate con sabor a alivio sobre el final ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. Fue 1 a 1 en el marco de la séptima fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A, en un partido donde el “Papero” tuvo que remar desde muy temprano y encontró premio en el cierre gracias a Ciro Rius.

El equipo de Mariano Charlier volvió a mostrar cambios respecto a presentaciones anteriores, pero el arranque lo tomó mal parado. Cuando todavía intentaba acomodarse en el campo, Zapulla desbordó por izquierda y asistió a Patricio Cucchi, que solo tuvo que empujarla por el medio para abrir el marcador para la visita. El golpe fue duro para el local, que empezó a ir con más empuje que claridad.

Con el correr de los minutos, Círculo generó situaciones como para empatarlo. Iriberri tuvo un cabezazo que se fue apenas por encima del travesaño y luego no pudo dominar una pelota en posición inmejorable. También lo tuvo Galeano, tras un pase atrás del “Vasco”, pero fue desacomodado justo antes de definir. Mientras tanto, Brown se replegó y apostó a alguna contra que nunca terminó de concretar, más allá de un intento lejano de Rivero.

La más clara del primer tiempo, sin embargo, volvió a ser para el conjunto local. Tras una jugada confusa en el área, la pelota le quedó a Iriberri casi en el punto penal, pero su remate encontró una gran respuesta de Grinovero, que sostuvo la ventaja parcial para los de Puerto Madryn.

En el complemento, la historia se repitió: posesión para Círculo, pero peligro repartido. De hecho, la visita tuvo una chance muy clara cuando Zapulla habilitó a Rojas, que definió suave ante la salida de Fernández, cruzó el arco y la defensa logró despejar. Del otro lado, Opazo respondió con un remate que fue bloqueado justo a tiempo por Díaz.

Charlier movió el banco y cargó el equipo en ataque, decidido a evitar otra derrota en casa. Brown se refugió cada vez más cerca de su arco y apostó a resistir. Hasta que a los 39 minutos, apareció Ciro Rius: recibió dentro del área, se perfiló hacia la derecha y sacó un remate bajo y preciso que se metió junto al palo para decretar el 1 a 1 definitivo. En el cierre, el “Papero” fue por más, pero la visita se aferró al punto.

Así, Círculo cortó la racha de tres caídas consecutivas, aunque volvió a dejar unidades importantes como local y ahora deberá visitar a Sol de Mayo en Viedma. En la tabla de posiciones se ubica en el octavo lugar con cuatro puntos en seis partidos disputados y mantiene la diferencia de dos unidades con Guillermo Brown.

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Pedro Fernández; Mateo Sasso, Facundo Rojas, Rodrigo Torres y Matías Leguizamón; Martín Gómez y Julián Vílchez; Braian Cos, Alan Galeano y Daniel Opazo; Imanol Iriberri. DT: Mariano Charlier .

Cambios: ST 12' Quimey Marín por Galeano, 21' Ezequiel Goiburu y Ciro Rius por Vílchez y Opazo y 25' Ramiro Banchio por Cos.

Guillermo Brown (1): Agustín Grinovero; Axel Kostelak, Renzo Paparelli, Rodrigo Díaz y Emanuel Moreno; Mateo Vallejos, Facundo Giaconne y Branco Mera; Martín Rivero e Ignacio Zapulla; Patricio Cucchi. DT: Martín Rolle.

Cambios: ST 17' Nicolás Varela y Facundo Hang por Giaconne y Vallejos, 30' Luis Dezi por Cucchi y 42' Facundo Silva y Emanuel Ojeda por Kostelak y Zapulla.

Goles: PT 4' Cucchi (GB); ST 39' Rius (CD)

Árbitro: Marcos Liuzzi, de Ayacucho.

Estadio: "Guillermo Trama".