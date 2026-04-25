Así está hoy Jack Nicholson, retirado del espectáculo

Jack Nicholson cumplió 89 años el miércoles en la intimidad de su hogar, y su hija Lorraine Nicholson compartió en redes sociales una imagen inédita del legendario actor, quien desde hace años mantiene una estricta distancia de la vida pública.

La fotografía, publicada en las historias de Instagram de Lorraine, muestra al tres veces ganador del Oscar sentado en una sala decorada con obras de arte, sonriente y aplaudiendo en medio de la celebración.

“89!!”, escribió Lorraine como único texto al pie de las imágenes. Entre los presentes en la celebración estuvo la cantante Joni Mitchell, cuya aparición no pasó desapercibida para los seguidores del artista de Hollywood.

“Aprecio que la familia comparta a su Jack con todos nosotros. Hay un mundo de fanáticos que han sido entretenidos y tocados por su arte, y es genial verlo junto a otra genio artística de Los Ángeles, Joni Mitchell”, escribió un usuario en redes sociales.

La aparición resulta llamativa dado el casi total alejamiento de la estrella de los espacios públicos en los últimos años.