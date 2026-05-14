Tras la muerte de Johnny, Baragiola reconoció que aumentó la población en situación de calle: "No aceptan otra alternativa"

Jesús José Vega, "Johnny" como lo llamaban sus compañeros, un hombre en situación de calle, falleció esta mañana en las inmediaciones de 9 de Julio y San Luis, un hecho que conmocionó a los vecinos de la zona que todos los días lo veían trabajar como cuidacoches.

Este episodio puso el foco, una vez más en el número de personas sin hogar o en estado de indigencia que hay en Mar del Plata y sobre las políticas públicas que se llevan a cabo para su contención.

Al respecto, la concejal del bloque UCR + Nuevos Aires, Vilma Baragiola, declaró en el recinto del Concejo Deliberante que "lamentablemente en Mar del Plata ha ido creciendo en cantidad de personas en situación de calle desde el año 2022".

Organizaciones y vecinos advierten sobre la vulnerabilidad de quienes viven en situación de calle.

No obstante, aseguró que es una problemática que se replica en otros distritos y provincias del país. "Son personas que no aceptan otra alternativa. Todos acá sabemos que existe una Ley de Salud Mental donde los equipos de situación de calle trabajan con la voluntad de la persona".

"Lo vemos en CABA, con la cantidad de gente que hay; en el conurbano bonaerense; aquí, en Mar del Plata, donde muchas veces tenés que acercarte a hablar con ellos y tratar de convencerlos de que sean trasladados", continuó.

Desde su mirada, la Ley de Salud Mental no ayuda a los equipos de Desarrollo Social cuando la persona está "muy complicada en materia de adicciones, por consumos peligrosos o en una situación de salud X, y no quiere ser trasladada. Si no tenés rápidamente el oficio judicial en la mano para poder trasladarlo con ambulancias, policías y grupos especializados municipales, no lo podés hacer".

Baragiola aseguró que equipos municipales trabajan a diario con personas en situación de calle ante las bajas temperaturas.

Como ejemplo, contó que "muchas veces nos ha pasado trabajar mano a mano con el directorio del Hospital Regional, que es quien recibe a la persona y determina la condición de salud, la posibilidad de quedar internado. No obstante, en muchas situaciones, no se quedan".

El caso de Johnny

La ex secretaria de Desarrollo Social expuso el historial de intervenciones que hubo con respecto al hombre que murió esta mañana en un caso de extrema vulnerabilidad.

En ese sentido, señaló que "estuvo en el parador en varias oportunidades desde el año 2023. La última vez fue en 2025, cuando se retiró tras generar varios destrozos sin ningún motivo aparente".

La muerte de Johnny, un hombre en situación de calle, reabrió la discusión sobre asistencia y salud mental.

Respecto a la intervención durante la noche de ayer, dijo que "el equipo de situación de calle, que trabaja permanentemente detrás de cada caso y está en contacto con ellos, hace los seguimientos de toma de medicación y los traslada al hospital. Le ofrecieron poder llevarlo y no aceptó".

"Lamentablemente, en la mañana de hoy llegó la denuncia del fallecimiento de Jesús, un hombre joven con serios problemas de adicciones y algunas situaciones más", agregó.

Por último se refirió a los dichos sobre la forma de actuar de los integrantes de la patrulla: "Conozco la calidad de personas que tienen, la gente que está y, particularmente, lo que hace este operativo de situación de calle. Están mano a mano con aquellas personas que terminan en condiciones de vulnerabilidad".

Personal de policía científica trabaja junto a la fiscalía para determinar cómo sucedieron los hechos y confirmar los causales de muerte.