Furor por el álbum de figuritas del Mundial: cuánto sale, novedades y versión virtual

¡Ya llegó!: el tradicional álbum de figuritas de todos los Mundiales está disponible en Argentina.

A tan solo 45 días del inicio del torneo, el álbum de figuritas de la Copa del Mundo 2026 ya se encuentra disponible en todo el país: compuesto por 112 páginas y 980 figuritas y tiene un costo de $15.000 en su versión de tapa blanda. En cuanto a los cromos, habrá siete por paquete y cada uno tiene un valor de $2.000.

Así se ven los paquetes de la nueva edición del álbum Panini.

Se trata de una edición que marca un récord, impulsado por la inédita cantidad de 48 equipos que formarán parte de la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá. De esta manera, para completar el ejemplar sin considerar las repeticiones, los coleccionistas requerirán una inversión mínima de $295.000.

Desde su primera edición en 1970, la firma italiana Panini mantiene un acuerdo con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) que la convierte en la responsable de editar cada colección oficial de los Mundiales. En esta oportunidad, la tradición continúa y los fanáticos del deporte ya se encuentran al pie del cañón.

La página de la Scaloneta: figuras y ausencias

Al igual que el resto de naciones clasificadas, Argentina contará con 20 estampas asignadas, con, al igual que cada cuatro años, debutantes, ausencias y habituales. Entre estos últimos, destacan Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

Lionel Messi y su último cromo mundialista, en esta oportunidad, con el parche de campeón del mundo.

En la ofensiva aparecen nombres como Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González y Giuliano Simeone, acompañando al capitán Lionel Messi, quien se integra a la colección por última vez tras haber aparecido en forma consecutiva desde la edición de Alemania 2006.

Entre las inasistencias más resonantes se encuentra la de Gonzalo Montiel, héroe en Qatar por su penal decisivo, que no tendrá su figurita. Tampoco se encuentra Lisandro Martínez, habitual pieza clave en la defensa, ni Thiago Almada, quien parece haberse ganado un lugar asegurado en la lista definitiva.

En tanto, quien sorprendió entre los debutantes fue el defensor Leonardo Balerdi, oriundo de Villa Mercedes, quien ocupa el número siete entre los espacios. Además, Franco Mastantuono y Nico Paz también hacen su debut en álbumes mundialistas.

Álbum virtual: una alternativa gratuita que es furor en redes

Este lunes no solo estrenó la tradicional versión del álbum en formato papel que conquista a los corazones de los futboleros desde hace décadas, sino que también salió a la luz su versión digital que se puede disfrutarse en la web o instalarse en dispositivos móviles.

Para descargarlo en el celular, tenés que dirigirte a App Store en iPhone o Google Play en Android y buscar “FIFA Panini Collection”. Allí, se debe seleccionar "obtener" o "descargar" (según el sistema operativo) y cuando finalice la instalación ya podés disfrutar del juego.

Una por una, las características de la nueva versión virtual del álbum del Mundial 2026:

El sitio permite reanudar temporadas anteriores, registrarse o participar de la experiencia como invitado .

. Con respecto a su estructura, la colección incluye al rededor de 500 cromos entre 48 selecciones .

. Se pueden crear grupos con amigos e intercambiar figuritas con cualquier usuario del mundo para avanzar con el proceso más rápido.

Al margen de los dos sobres diarios de regalo, existen códigos promocionales que les otorgan recompensas a los usuarios. A lo largo de estos días se irán desbloqueando diferentes, pero los primeros ya salieron a la luz y son: FIFA-2026-PLAY y ALL-THE-FEELS.

El truco para obtener sobres extras en el álbum virtual de Panini sin gastar dinero.

Por último, existen 14 figuritas de Coca-Cola para escanear en el álbum virtual, las cuales con solo acercar la cámara del celular a la imagen en pantalla las toma.