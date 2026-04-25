Se viene el Mundial y en Mar del Plata crearon la solución para llenar el álbum: el Tinder de figuritas

Esta aplicación vino a solucionarle la vida a las familias previo a la Copa del Mundo: si los purretes en tu casa te hacen gastar de más buscando "la figurita difícil", acá está lo que buscabas. El Tinder de figuritas. "La idea surgió porque en el Mundial pasado fue un caos conseguir paquetitos. No había por ningún lado. Entonces dije: bueno, algo hay que hacer", explica el creador de StickerSwap, Valentín Señorans (23 años).

En Qatar 2022 la manija pasó por diferentes lugares y edades, hasta encontrarnos a todos los argentinos festejando en las calles. Como parecía ser el último Mundial de Lionel Messi, la gente enloqueció por las figuritas en la previa del torneo: nenes, nenas, adolescentes, padres y madres que buscaban las figus para sus hijos (o para ellos mismos, también). En el medio, dejaron de entrar paquetes y no se encontraban por ningún kiosco. "Desde ahí formé la idea y tenía una base. Pero hoy estoy en cuarto año de ingeniería informática, en el camino fui investigando y aprendiendo", dice Valentín.

"Al principio fui comentándole la idea a amigos y conocidos. Cuando empecé a publicarlo en Instagram, explotó", comenta el futuro ingeniero. En la cuenta oficial de la red social Valentín contó el paso a paso de su creación. Y algo súper interesante como ejemplo para los jóvenes: mostró en reels cómo trabajaba en gastronomía a doble turno para conseguir la plata que le permita desarrollar la idea.

Cómo funciona la app y de qué manera descargarla

La aplicación tiene geolocalización y una base de datos de sus usuarios que permite la comodidad. Como si fuera un Tinder, esto te lleva a conocer a quien te queda bien para matchear. ¿Vive en Mar del Plata? ¿Cerca de mi barrio? ¿Tiene para cambiar a Haaland, Cuti Romero y Alisson Becker y tiene para entregar a Valverde, Lamine Yamal y Ronaldo que me sirven a mi? Like y match.

Tras el acuerdo, se abre una ventana para chatear y pautar una cita. De esa manera avanzan hacia un intercambio de figuritas que le sirva a las dos personas.

Además, la app permite saber en qué lugares se venden figuritas y a qué hora están abiertos esos negocios. "La versión final sale el 26 de abril, tanto para AppStore como Play Store. Es decir que va a estar disponible tanto para IOS como para Android", confirmó su creador, Valentín Señorans.