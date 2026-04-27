Círculo no pudo con el líder Olimpo, que sigue con puntaje ideal

El otamendino Diego Ramírez, una vez más, fue uno de los puntos altos de Olimpo que le ganó bien a Círculo. (Foto: Diario La Nueva)

Después de la derrota contra Alvarado en Otamendi, Círculo quería ir a recuperar puntos frente al puntero Olimpo en el "Roberto Carminatti" pero no pudo. El local fue más aunque no supo definir el encuentro, lo que le dio una ilusión al "Papero" que contó con ocasiones claras para igualar y chocó con buenas respuestas de Lungarzo. Fue 1 a 0 para el "aurinegro", por la sexta fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A.

De entrada, Círculo intentó pelear el protagonismo a partir del manejo de la pelota. Pero la diferencia de Olimpo estaba en la profundidad, en la forma de llegar al arco de Pedro Fernández. González, Amarilla y Guille tuvieron la apertura del marcador pero no pudieron desnivelar en el comienzo. El "Papero" avisó con un gran tiro libre de Francisco Grahl que se fue apenas encima del ángulo izquierdo.

Sin embargo, después de un saque de arco propio, una serie de rebotes dejó mal parado a los otamendinos, Guille aceleró y abrió para Amarilla que, de primera, la tiró al medio donde Federico González estaba absolutamente libre y fusiló a Pedro Fernández para abrir el marcador a los 36'.

Los de Mariano Charlier sintieron el impacto y les costó volver al juego antes del cierre de la etapa. Incluso, el local estuvo cerca del segundo, sobre todo en la última, cuando Fernández se "vengó" del gol y le ganó el duelo a González que definió al palo más lejano.

El comienzo de la segunda mitad lo mostró mejor al dueño de casa que tenía espacios y parecía que podía estirar el marcador. Pero no lo hizo y fue dejando con vida a un Círculo que, como pudo, encontró ocasiones para preocupar a Juan Pablo Lungarzo, que agigantó su figura descolgando del ángulo un cabezazo de Iriberri y sacando con lo justo un muy buen tiro libre de Quimey Marín que tenía destino de red.

Siempre pareció más cerca Olimpo, pero no lo pudo definir y eso le dio dramatismo a los últimos minutos. Al "Papero" le volvió a costar generar situaciones de riesgo y sigue en deuda en esa faceta en el torneo, con apenas dos goles en cinco partidos.

Síntesis

Olimpo (1): Juan Pablo Lungarzo; Cristian Chimino, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra y Luciano Lapetina; Cristian Amarilla, Agustín Stancatto, Diego Ramírez y Enzo Coacci; Braian Guille y Federico González. DT: Carlos Mungo.

Cambios : ST 28' Antú Hernández, Cristian Ibarra y Santiago Llanos por Coacci, González y Amarilla, 37' Marcelo Olivera por Guille.

Círculo Deportivo (0) : Pedro Fernández; Mateo Sasso, Facundo Rojas, Jano Martínez y Matías Leguizamón; Ciro Rius, Martín Gómez, Francisco Grahl y Ezequiel Goiburu; Daniel Opazo e Imanol Iriberri. DT : Mariano Charlier .

Cambios : ST 12' Quimey Marín y Braian Cos por Gómez y Rius, 28' Alan Galeano por Opazo y 36' Ramiro Banchio y Facundo Cozzi por Sasso y Martínez.

Goles: PT 36' González (O).

Árbitro: Fernando Rekers, de Córdoba.

Estadio : "Roberto Carminatti".

