Así quedará La Rambla con la nueva obra: revelaron imágenes del proyecto para poner en valor el paseo

La propuesta incorpora nuevas rampas de accesibilidad, áreas verdes y espacios de descanso en el entorno de las recovas del Casino.

Tras la expectativa por el anuncio de la licitación para concretar la segunda y última etapa de las obras de puesta en valor de La Rambla, el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer imágenes con la proyección de las reformas pautadas, en la búsqueda de modernizar uno de los emblemas de Mar del Plata.

Con una inversión de 5 mil millones, la licitación para la segunda etapa de restauración de la Plaza Bristol y las recovas del Casino y el Hotel Provincial pone el foco en una intervención integral sobre uno de los sectores más emblemáticos del frente costero. El proyecto apunta tanto a la recuperación patrimonial como a la mejora funcional de los espacios públicos y comerciales.

Sector de intervención de la segunda etapa que encara el Ministerio de Infraestructura.

De acuerdo a la memoria descriptiva oficial, los trabajos se concentrarán en el área comprendida entre el Casino, el Hotel Provincial y los espacios de la Plaza Bristol, en la zona del Skate Park, como continuidad de la primera etapa que puso el foco en la zona de la Plazoleta Almirante Brown y las veredas sobre Avenida Patricio Peralta Ramos.

Uno de los ejes centrales será la restauración de las recovas, donde se prevé recuperar los solados originales, intervenir escaleras y rampas, y restaurar revestimientos de piedra en fachadas. También se trabajará sobre carpinterías y estructuras metálicas, con la reposición de elementos retirados con el paso del tiempo, como las cortinas de enrollar en los locales.

Vista aérea del sector intervenido, con la incorporación de áreas gastronómicas al aire libre y renovación de solados en Plaza Bristol.

Los renders muestran la incorporación de espacios de uso gastronómico con vista al mar, integrados al paseo costero.

La obra incluye además la ejecución de nuevos solados en distintos sectores, la puesta en valor de parapetos y la recuperación de áreas verdes originales. En paralelo, se incorporará equipamiento urbano y se construirá una nueva rampa en el entorno de la Plaza Bristol, incluyendo el sector del skate park.

En cuanto a la infraestructura, el proyecto contempla dotar a los locales ubicados bajo las recovas del Casino de conexiones independientes a las redes de agua y cloacas, mediante la ampliación de los tendidos existentes. También se realizarán tareas de desobstrucción, reparación y renovación de desagües pluviales y cloacales.

El proyecto prevé mejorar la circulación peatonal y sumar equipamiento urbano junto a sectores parquizados.

Otro punto relevante es la intervención sobre las instalaciones eléctricas, que serán reacondicionadas para mejorar la iluminación de las recovas, incluyendo la reubicación de tableros y la actualización tecnológica de los artefactos existentes.

Finalmente, la licitación incorpora la refacción de los baños públicos ubicados en el paseo bajo, en sectores identificados como A y B, completando así un esquema de obra que combina restauración patrimonial con mejoras en los servicios y la infraestructura urbana.