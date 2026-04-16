"Esto nos destruyó": el doloroso relato de los feriantes que perdieron todo

“Nos abrazamos y lloramos todos”. Esa fue la imagen que dejó el operativo llevado a cabo por la policía y el Municipio para retirar la feria que funcionaba en la Rambla, conocida como “La Saladita de la Bristol”.

Aunque el procedimiento de la mañana -en el que Prefectura había requisado y secuestrado la mercadería de la mayoría de los puestos por una presunta violación a la Ley de Marcas- había dejado algunas señales, los feriantes nunca imaginaron que la medida llegaría a tal extremo.

Por la noche, decenas de uniformados llegaron para contener a las 200 familias que trabajaban allí, mientras los puestos eran demolidos. En las últimas horas, la desesperación golpeó a los trabajadores, que hoy se quedaron sin su fuente de ingreso.

“Hay mucha tristeza, angustia, mucho dolor. Yo hace catorce años que estoy acá y ver esto duele en el alma. La gente se quedó sin trabajo: muchas familias, mujeres con hijos. Yo soy jubilada y alquilo. Esto nos destruyó a todos”, comentó una de las afectadas en diálogo con 0223.

El lugar quedó irreconocible: estructuras de chapa y madera derribadas, materiales destrozados hasta quedar inutilizables y cuatro topadoras removiendo los restos, cargando en camiones lo que durante años fue el sustento de cientos de personas.

“Somos todos muy buenos compañeros. Tanto los dueños como los empleados y el sindicato trabajábamos y nos cuidábamos como una familia”, remarcó con la voz quebrada.

Cuando se realizó el operativo, aprobado por un juez federal por infracción a la Ley de Marcas, nadie les advirtió que algo así podía ocurrir. “Recién anoche dijeron que quizá iba a pasar. Decidimos quedarnos a cuidar los puestos y aun así vinieron”, agregó. Del procedimiento participaron también personal de Inspección General, Servicios Urbanos y el Emvial, por parte de la Municipalidad de General Pueyrredon.

Los feriantes aseguraron que nunca habían visto tantos policías juntos como anoche. “¿Qué podíamos hacer? Nada”, confesó con impotencia.

El desalojo no solo arrasó con una feria: dejó al descubierto la fragilidad de cientos de familias que, de un día para otro, perdieron su trabajo y sustento en una de las ciudades con mayor desempleo en el país.