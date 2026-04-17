El Municipio denuncia una red de cobro ilegal detrás de la Saladita: "Se terminó el negocio"

El intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, presentó hoy una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en la Feria de la Bristol, conocida como “La Saladita”, que fue completamente desalojada en los últimos días en Mar del Plata.

De acuerdo con la presentación, la Feria funcionó durante 25 años bajo permisos precarios que se encontrarían vencidos. La denuncia se enmarca en una causa federal que está en curso y en los allanamientos que se realizaron el pasado 15 de abril tanto en el predio como en la sede del Sindicato de Vendedores Ambulantes (Sivara).

En la misma denuncia, el Intendente asegura que, en distintos testimonios de feriantes, se pudo constatar que pagaban sumas de dinero de gran magnitud por el uso de los puestos, sin emitir facturas ni comprobantes. Los montos denunciados van desde $800.000 fuera de temporada hasta $1.500.000 en verano, con casos que alcanzarían los $3.000.000 mensuales. Los pagos, siempre en efectivo, eran percibidos por supuestos “cobradores” que registraban las operaciones de manera informal.

La denuncia también da cuenta de posibles delitos vinculados a la comercialización de mercadería falsificada y la importación irregular de bienes. Según surge de la investigación judicial, los hechos podrían responder a una estructura organizada, que operaba en el lugar en beneficio propio y a costas de los feriantes.

Ante este escenario, Neme le solicitó a la Justicia que adopte medidas urgentes para avanzar en la investigación, esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales correspondientes. En sus redes sociales, compartió un video dando cuenta de la presentación de la denuncia: "La hice para ponerle un freno a todo esto (...) para desarticular una mafia enquistada y saber quiénes estaban atrás de este sistema corrupto".

"Se llenaron los bolsillos sosteniendo una red ilegal. De noche no se podía circular y de día era un circo orquestado por una mafia. Queremos nombres y apellidos, queremos responsables y los queremos dando explicaciones ante la Justicia", sintetizó Neme.