"Este delincuente no es mi nieto": qué dijo la abuela del chico de 15 años que mató a su mamá de un disparo

El asesino habría tenido problemas de conducta a lo largo de su vida.

Rosa, la madre de la mujer policía asesinada por su hijo de 15 años en Villa Gobernador Gálvez, rompió el silencio tras una nueva audiencia informativa sobre el caso. La mujer expresó su profundo dolor y un rechazo tajante hacia su propio nieto, a quien calificó como un delincuente ajeno a su vínculo familiar. "Este delincuente asesino no es mi nieto, lo destierro de mi familia", afirmó con dureza ante la justicia santafesina.

El hecho ocurrió el pasado 21 de marzo cuando Rosalía Yamila La Roza, cabo primera de la Policía Federal, recibió un disparo en la nuca tras una discusión. El adolescente utilizó el arma reglamentaria de su madre para perpetrar el ataque dentro de la vivienda familiar ubicada en la calle Bécquer. Según el relato de la abuela, la víctima había intentado ponerle límites estrictos al joven debido a problemas de conducta.

La abuela del adolescente pidió que vaya preso.

La reflexión de la abuela del asesino sobre su inimputabilidad

La Justicia resolvió que el acusado continúe alojado en un centro especial fuera de Rosario mientras se conforma una junta de salud mental para evaluarlo. La querella cuestiona el hermetismo de la causa y la posible inimputabilidad del menor debido a su corta edad al momento del crimen. "¿Porque tiene 15 años tiene derecho a matar a su madre?", cuestionó Rosa indignada por el trato diferenciado que recibe el joven.

La familia recordó a Rosalía como una madre dedicada que incluso había intentado recomponer el vínculo con un viaje reciente a la Costa Atlántica. Actualmente, los investigadores analizan el entorno del adolescente para determinar si existieron factores externos que influyeron en el desenlace fatal de la discusión. El proceso judicial sigue bajo estricta reserva mientras se aguardan las pericias psiquiátricas definitivas sobre el presunto matricida.