Estafan a una carnicería de un pueblo por más de 8 millones: Te manda saludos la banda del millón

Una pyme familiar fue víctima de una estafa que superó los 8 millones de pesos tras realizar un pedido de carne por un valor de 83 mil pesos. Los delincuentes enviaron un comprobante falso que simulaba el pago, lo que llevó a la cadena de Rosario a entregar la mercadería sin recibir el dinero.

El hecho sucedió en la localidad de San Jerónimo. El método utilizado por los estafadores consistió en la suplantación de identidad y la presentación de documentos fraudulentos que aparentaban ser legítimos. La cadena, confiando en la validez del comprobante, procedió con la entrega del producto. No obstante, al revisar sus cuentas bancarias, verificaron que no se había efectuado ninguna transferencia.

"Eran $83.700 y me manda un comprobante con 8.3700.000. Automáticamente le digo que se equivocó, que a mi no me había llegado la plata pero que se quede tranquilo que ni bien entraba se la iba a devolver”, relató una de las víctimas a Rosario 3.

A partir de ahí, comenzó la maniobra fraudulenta. “Ahí nomás me dijo que su señora se equivocó y lo mandó como préstamo en el concepto. Me empieza a decir que su señora estaba mal, que estaba tomando una pastilla para la presión, que por favor intente comunicarme con el banco”.

“Me entró por lo emocional y porque uno está con la cabeza a 2 mil. Me dijo que le podía generar problemas a la otra persona porque lo podían tomar como prestamista y que yo también podía tener problemas con Afip. Me fue llevando hasta que me dijo "tenés que transferir a este lugar un monto, a este lugar otro", todos con diferentes conceptos, una era aportes de capital, otra bienes no redituables”.

Ante esta situación, la firma realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades locales, que ya iniciaron la investigación para dar con los responsables. Se cree que los estafadores emplearon múltiples identidades y canales para consumar el delito.

“Yo ya le había transferido casi todo y me pedía si tenía 2 millones más, yo justo llegué a mi casa y mi mujer me alertó un poco pero ya era tarde. Llamé por teléfono a quien supuestamente era el hijo del muchacho, se dio cuenta que yo ya sabía y me dice "bueno, ya está. Te manda saludos la banda del millón y me cortó”, agregó.

Así, la maniobra dejó las cuentas en rojo y puso en jaque a la familia, que además de la carnicería, administra un frigorífico en San Jerónimo.