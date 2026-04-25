El incendio de tres casillas: la previa al hallazgo del cuerpo carbonizado
Fue en el barrio Autódromo. Bomberos sofocó el foco ígneo y no se hallaron victimas en el lugar.
25 de Abril de 2026 10:37
Por Redacción 0223
PARA 0223
Horas antes del hallazgo del cuerpo carbonizado de un hombre en un descampado en Juan B. Justo al 8400, ya se habían generado varios hechos de violencia en la zona que incluyeron la destrucción por incendio de tres casillas.
A partir de un llamado al 911 que denunció una confrontación de magnitud en inmediaciones de las calles Guanahani y San Francisco Javier.
Al arribo del personal policial, se constató la existencia de un foco ígneo que afectó a tres casillas precarias. Personal de Bomberos llegó al lugar, sofocó el incendio y se retiró poco después cuando se registraron nuevos enfrentamientos.
En una primera inspección del lugar no se hallaron personas fallecidas, pese a las versiones iniciales que indicaban la posible existencia de una víctima fatal.
Horas más tarde, se presentó una femenina manifestando que su hermano se encontraría involucrado en los hechos, aportando prendas de vestir que habrían sido halladas en un descampado cercano al lugar del conflicto.
En virtud de ello, se iniciaron tareas investigativas tendientes a establecer su paradero, en un contexto de escasa colaboración vecinal y ausencia de registros fílmicos en la zona.
Posteriormente, en la madrugada del día 25 de abril, un nuevo llamado al 911 alertó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona de avenida J. B. Justo al 8400.
Tal como se informó, el cuerpo fue reconocido por algunos familiares aunque aún no está su identificación oficial. Esa investigación quedó a cargo de la fiscal Florencia Salas que dio intervención al Gabinete de Homicidios de la DDI.]
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