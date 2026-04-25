El incendio de tres casillas: la previa al hallazgo del cuerpo carbonizado

Ocurrió momento antes del hallazgo de un cuerpo a unos metros del lugar del incendio.

Horas antes del hallazgo del cuerpo carbonizado de un hombre en un descampado en Juan B. Justo al 8400, ya se habían generado varios hechos de violencia en la zona que incluyeron la destrucción por incendio de tres casillas.



A partir de un llamado al 911 que denunció una confrontación de magnitud en inmediaciones de las calles Guanahani y San Francisco Javier.



Al arribo del personal policial, se constató la existencia de un foco ígneo que afectó a tres casillas precarias. Personal de Bomberos llegó al lugar, sofocó el incendio y se retiró poco después cuando se registraron nuevos enfrentamientos.



no se hallaron personas fallecidas

una femenina manifestando que su hermano se encontraría involucrado en los hechos

tareas investigativas

contexto de escasa colaboración vecinal y ausencia de registros fílmicos en la zona

madrugada del día 25 de abril

cuerpo sin vida en la zona de avenida J. B. Justo al 8400.

el cuerpo fue reconocido por algunos familiares aunque aún no está su identificación oficial

En una primera inspección del lugar, pese a las versiones iniciales que indicaban la posible existencia de una víctima fatal.Horas más tarde, se presentó, aportando prendas de vestir que habrían sido halladas en un descampado cercano al lugar del conflicto.En virtud de ello, se iniciarontendientes a establecer su paradero, en unPosteriormente, en la, un nuevo llamado al 911 alertó sobre el hallazgo de unTal como se informó,. Esa investigación quedó a cargo de la fiscal Florencia Salas que dio intervención al Gabinete de Homicidios de la DDI.]