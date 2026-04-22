El temporal golpeó fuerte y dejó a 11 familias evacuadas: cuáles son los barrios que siguen con anegamientos

La tormenta, más allá de que la lluvia persistió desde el comienzo de la tarde, desató su parte intensa por la noche con actividad eléctrica y una gran cantidad de agua que cayó sobre Mar del Plata. El impacto en tan corto tiempo generó barrios sin luz y zonas anegadas en distintos puntos de la ciudad, fundamentalmente en el norte.

Los barrios inundados en Mar del Plata.

"Tuvimos anoche, a última hora, un cambio de pronóstico. Pasamos de un alerta amarilla a uno naranja. Se interrumpieron las clases por seguridad y todo se activó. Cayeron 94 milímetros, esto habla también de lo impredecible que es el clima", explicó ante el micrófono de 0223 Alfredo Rodríguez, titular de Defensa Civil.

Calles anegadas por el temporal.

Aunque refirió que en los barrios asfaltados el drenaje se realizó con mayor fluidez, dijo que "cualquier ciudad del mundo en donde caigan noventa y cuatro milímetros en dos o tres horas, se generan un montón de anegamientos".

Familias evacuadas y un siniestro peligroso

La zona de mayor afectación por el temporal fue la norte del partido de General Pueyrredon. En el kilómetro 390 de la ruta 2, barrio Los Zorzales, una casa se incendió porque se filtró agua en el enchufe del lavadero. Los bomberos estaban en la zona, habían asistido a una familia del 2 de Abril que estaba inundada. Por tal motivo llegaron a tiempo al incendio.

Intervención de Defensa Civil en la noche.

"En total fueron veinte reclamos nocturnos. También cortamos rápidamente un árbol para que, cuando amaneciera la ciudad, no se encontrara con ese problema el vecino. Tuvimos once pedidos de evacuación. Trasladamos físicamente a tres familias con sus chicos pero no hizo falta abrir un centro de evacuación", aseveró Rodríguez.

Las clases: "Fue acertada la interrupción"

Si bien se dictaron con normalidad en los turnos mañana y tarde del miércoles, el cambio de pronóstico y la alerta naranja afectó a las clases en el nocturno. "Fue acertada la interrupción", valoraron desde Defensa Civil.

"Las clases van a continuar con normalidad. Si hay alguna escuela en particular que tenga un problema, comunicarán si se van a dictar clases o no. En general, en todo Mar del Plata, la ciudad está transitable en todo lo que es asfalto", concluyó Alfredo Rodríguez.