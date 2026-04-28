Alerta amarilla por vientos para el miércoles: a qué hora llueve en Mar del Plata

A qué hora llueve el miércoles en Mar del Plata.

Después de una jornada fresca, pero con momentos de sol durante la tarde, se viene un miércoles lluvioso y con alerta por vientos fuertes en la ciudad de Mar del Plata.

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el miércoles 29 de abril rige un alerta meteorológico por vientos que abarca la mañana y la tarde de la jornada marplatense. Las temperaturas del día serán bajas, oscilando entre los 11°C y los 18°C.

Además, las probabilidades de lluvias aisladas se concentrarán en la madrugada y en la mañana del miércoles, alcanzando entre el 70% y el 100% hacia el mediodía.

Para la tarde, las posibilidades de precipitaciones bajarán de manera drástica, pero serán horas ventosas, con ráfagas del sector sudoeste de hasta 70 kilómetros por hora.

En la noche la temperatura descenderá cambiando levemente la dirección del viento, que soplará desde el oeste a una velocidad estimada en 12 kilómetros por hora.