Después de la tormenta, ¿llega la calma?: Cómo estará el tiempo este lunes en Mar del Plata

Cómo estará el tiempo el lunes en Mar del Plata, según el SMN.

Después de un fin de semana cargado de lluvias, vientos fuertes y frío, el tiempo en Mar del Plata se estabilizará el lunes, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Desde la entidad, se anticipa que mañana la jornada se caracterizará por el cielo mayormente nublado y las temperaturas frescas.

Según el SMN, se espera una temperatura mínima cercana a los 8°C y una máxima que rondará los 16°C, en una jornada que no cuenta con probabilidades de lluvias significativas para ningún momento del día en la ciudad.

Durante la mañana, el cielo se presentará entre parcialmente nublado y mayormente cubierto, con ambiente frío a fresco, mientras que hacia la tarde podrían registrarse momentos de mayor apertura, aunque sin cambios contundentes.

El viento será leve a moderado del sector sur y sudeste, lo que contribuirá a mantener una sensación térmica algo más baja, especialmente temprano en la mañana y al anochecer.

El lunes en Mar del Plata habrá una jornada típica de otoño, sin fenómenos adversos previstos en el clima, en un verdadero contraste con los últimos días. Después de la tormenta, llega la calma.